von Karlheinz Fahlbusch

Seit drei Jahren in Deutschland

Die beiden Syrer Khaled Alsaleh und Louay Hindi aus Freiburg berichteten am Freitagabend im Schloss im Rahmen der „Interkulturellen Wochen“ von ihrer Flucht und den Erfahrungen, die sie in rund drei Jahren in Deutschland gesammelt haben. Die wurden einbezogen in schöne Momente und Schwierigkeiten, in Hoffnungen für die Zukunft und die Sehnsucht nach der Familie. Dazu gab es eindrucksvolle Fotos und Videosequenzen.

Informationen und Emotionen

Es war ein Abend mit einer spannenden Mischung aus Informationen und Emotionen und auch mit der Gewissheit, dass es in Syrien unter Diktator Assad keine Zukunft für Menschen geben kann, die ihre Freiheit lieben. So manchem Zuhörer wurde da vielleicht wieder bewusst, was es bedeutet, in einem Land zu leben, in dem Recht und Freiheit in der Nationalhymne besungen werden. 2017 wurden Louay Hindi und Khaled Alsaleh mit dem 3. Platz beim BigFM-Integrationspreis Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Perspektiven für die Referenten

„Arabisch oder Deutsch?“, fragte der 32-jährige Louay Hindi und versprach einen interessanten Vortrag. „Wir werden versuchen, ihnen unsere Welt zu zeigen, Vorurteile abzulegen und wir wollen ihre Meinung um 180 Grad drehen.“ Ende 2015 hat er den heute 25 Jahre alten Khaled Alsaleh in einem Flüchtlingsheim kennengelernt. 2016 haben sie ihren ersten Vortrag gehalten. Seitdem hat sich viel getan. Kahled wird sein Medizinstudium wieder aufnehmen und Louay beginnt eine kaufmännische Ausbildung. Das gibt Perspektiven. Doch wie sieht es in Syrien aus?

Fragen zum Alltag in Syrien

Es sind nur vier Stunden Flugzeit von Syrien nach Deutschland. Vier Stunden zwischen Krieg, Folter, Bespitzelung und Freiheit. Doch was wissen die Deutschen tatsächlich von dem Land, aus dem so viele Menschen über das Mittelmeer gekommen sind? Louay kennt die Fragen. Gibt es Autos in Syrien? Gibt es Schwimmbäder? Wohnen die Menschen in Häusern? „Gibt es bei uns Kamelhäuser statt Autohäuser und sind die Syrer Exoten, die in Zelten schlafen?“ fragte er mit einem Schmunzeln und zitierte als Antwort Günther Oettinger: „Aleppo hatte bereits eine Hochkultur, als wir in Stuttgart noch auf den Bäumen hockten und grunzten.“ Wenn ein Schwabe das sagt, dann muss das stimmen.

20 Flüchtlinge leben in Meßkirch

Und wie sieht die Situation in Meßkirch aus? „Ich bin total glücklich mit meinen Flüchtlingen“, stellte Sanja Mühlhauser fest. Sie ist für die Gemeinschaftsunterkunft in der Bahnhofstraße zuständig und berichtete, dass dort noch 20 Personen untergebracht sind. Die meisten der bisherigen Bewohner haben mittlerweile eine eigene Wohnung und bemühen sich um eine Integration. „Fast alle Familienväter arbeiten“, stellte Gernot Fischer von der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe fest. Manche seien aber auch weggezogen, weil sie anderswo einen Arbeitsplatz gefunden haben. Die städtische Integrationsbeauftragte Martina Eisele berichtete von Firmen, die die Kosten für Integrationskurse übernehmen, um Mitarbeiter mit Migrationshintergrund zu bekommen.

Sprachkenntnisse sind entscheidend

Einigkeit herrschte darin, dass die Sprache ein wesentlicher Schlüssel für eine erfolgreiche Integration sei. Dass man zum Abschluss mit „Die Gedanken sind frei“ das deutsche Lieblingslied von Khaled Alsaleh und Louay Hindi sang, das musste auch nachdenklich machen. Am 9. September 1948, auf dem Höhepunkt der Berlin-Blockade, hielt der damalige Bürgermeister Ernst Reuter vor über 300 000 Berlinern seine Rede, in der er an „die Völker der Welt“ appellierte, die Stadt nicht preiszugeben. Nach dieser Rede erklang spontan aus der Menge auch dieses Lied.