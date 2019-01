von Karlheinz Fahlbusch

Ich bin froh, dass ich kein Landwirt bin. Die übliche Presseschelte lernt man zu ertragen. Aber wenn ich mir vorstelle, ich wäre schuld am Artensterben, an der Überdüngung von Ackerflächen, an extremer Massentierhaltung, an verseuchtem Trinkwasser, an Fleischskandalen, am Feinstaub in der Luft wegen meines Dieseltraktors und an vielen anderen Dinge, die nicht besonders gut ankommen, dann müsste ich mir überlegen, wo ich wohne. Sicher nicht in Meßkirch oder einem anderen Ort in der Region.

Mag sein, dass es bei uns auch schwarze Schafe gibt (zweibeinige), aber für die meisten Bauern bei uns wird das nicht zutreffen. Etwas Vertrauen sollte man schon haben. Was wäre, wenn kein Landwirt mehr einen städtischen Pachtvertrag unterschreiben würde? Keine Sorge – so viel Solidarität wird es bei den Bauern nicht geben. Und noch was: Dass viele Menschen keine Ahnung davon haben, wie die Landwirtschaft funktioniert, ist normal. Und die Bauern sind da nicht ganz unschuldig dran. Immerhin haben sie ja meistens nichts zu verbergen. Und wenn doch, dann merkt es der Kontrolleur.

Ich behaupte, dass sich mehr Menschen in der Bundesliga auskennen, als in einem Kuhstall. Und das kann auch für Volksvertreter gelten. Muss aber nicht. Es fragt sich jetzt, wer eigentlich der Sündenbock ist.