von Karl Mägerle

Knapp 350 Einwohner zählen die beiden Ortsteilgemeinden von Meßkirch, Ringgenbach und Dietershofen. Die Abteilungswehr der beiden Dörfer ist mit eine tragende Säule im Bereich Süd der Freiwilligen Feuerwehr von Meßkirch, wie Stadtkommandant Theodor Füßinger bei der Versammlung der Abteilungswehr hervorhob. Insgesamt zählt die Abteilung 28 Aktive und elf Wehrmänner in der Altersabteilung.

Einstimmige Wahlen von Mario Droxner und Roland Kern

Die Wahlen für das Kommando in der Abteilungswehr auf fünf Jahre wurden vom Stadtkommandant und seinem Stellvertreter Gerhard Sauter geleitet. Sie ergaben die einstimmige Wiederwahl von Mario Droxner, der seit zehn Jahren die Führung hat und seinem Stellvertreter Roland Kern, der bereits seit 20 Jahren dieses Ehrenamt innehat. Per Akklamation wurde Andreas Längle als Kassierer, Mario Krall als Schriftführer und die vier Ausschussmitglieder Patrik Strobel, Thomas Schneider, Manuel Nothelfer und Berrnhard Keller bestätigt.

Andreas Längle fehlt nur bei einer Feuerwehrprobe

Neben 21 Probeabenden hatten die Feuerwehrkameraden noch elf Einsätze zu bewältigen, wie aus dem Jahresbericht von Mario Krall zu entnehmen war. Nur eine Fehlprobe hatte Andreas Längle, Bernhard Keller zwei, Roland Keller und Mario Droxner drei, sie alle erhielten das spezielle Feuerwehrglas als kleine Anerkennung. Den Trupp-Führerlehrgang machten vier Feuerwehrkameraden. Zwei Neuzugängen gab es im abgelaufenen Jahr mit Christian Strigel und Dirk Wenzel.

Feuerwehrmann Dieter Schlegel (links in Zivil) offenbarte in seiner Rolle als hysterischer Familienvater schauspielerische Qualitäten bei der Hauptübung der Täle-Wehren vergangenes Jahr. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Die Hauptaufgabe lag im vergangenen Jahr in den Eigenleistungen im Gemeindehaus in Ringenbach, wo durch einen kompletten Umbau für die Feuerwehr ein Garagenplatz für das Feuerwehrfahrzeug, ein Geräteraum und ein Gruppenraum integriert wurden, wie Abteilungskommandant Mario Droxner lobend erwähnte. Die Einweihung wurde mit einem kleinen Dorffest im Juli gefeiert. Die Hauptübung war am 27. September zusammen mit der Abteilung Rengetsweiler in Ringgenbach. Jugendwart Bernhard Nothelfer erinnerte an das fünftägige Feuerwehr-Jugendlager vom 10. bis 14. Juni mit etwa 450 jugendlichen Teilnehmern und bat gleichzeitig um großzügige Unterstützung aller Wehrmänner.

Befördert wurden bei der Versammlung: Manuel Nothelfer zum Ober-Feuerwehrmann, Roland Kern zum Oberlöschmeister und Ralf Herre zum Hauptfeuerwehrmann. Das Ehrenzeichen in Bronze der Stadt Meßkirch mit Urkunde für 15-jährige aktive Tätigkeit erhielt Tobias Waldenspuhl. Die höchste Auszeichnung und Ehrung wurde Johann Schwenk zu teil, der seit 50 Jahren der Freiwilligen Feuerwehr angehört und mit dem goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichen der Stadt Meßkirch mit Urkunde ausgezeichnet wurde und namens von Bürgermeister Arne Zwick einen prächtigen Geschenkkorb durch Füßinger überreicht bekam.

Dank der beiden stellvertretenden Ortsvorsteher für den Einsatz

Die beiden Stellvertreter der Ortsvorsteher von Dietershofen und Ringgenbach, Claudia Nothelfer und Karl-Heinz Droxner, bedankten sich für das große Engagement.