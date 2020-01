Im Rahmen des Neujahrsempfangs der Stadt Meßkirch werden immer besonders erfolgreiche Sportler ausgezeichnet. Daneben verleiht die Stadt die Sportlerehrennadel. Mit dieser Auszeichnung würdigte die Kommune besonderes ehrenamtliches Engagement in einem Sportverein. In diesem Jahr wurde Winfried Blum vom Meßkircher Tennisclub damit bedacht. Bürgermeister Arne Zwick hatte vor den rund 260 Gästen des Empfangs darauf hingewiesen, dass die Stadt nicht jedes Jahr eine solche Ehrennadel verleihe. Dies geschehe nur aufgrund eines besonderen Engagements.

Jürgen Hähnel, Vorsitzender des Bezirks Schwarzwald-Bodensee des badischen Tennisverbandes, hob in seiner Laudatio die Verdienste von Winfried Blum hervor. Er freue sich, so Hähnel, dass die Stadt den jahrzehntelangen Einsatz von Blum für den Tennissport würdige. Dieser habe sich stets in den Dienst des Vereins wie auch dessen Mitglieder gestellt. Im Alter von 23 Jahren sei Winfried Blum ein talentiertes Nachwuchstalent gewesen. Dieser kümmert sich heute noch um den Nachwuchs des Clubs. Er trainiere immer noch die Kinder. Noch heute zeige er sein großes Ballgefühl. Und noch heute könne er in einem Tennisspiel gegen Blum nicht bestehen, sagte Hähnel während des Empfangs.

Winfried Blum hatte bereits nach zwei Jahren, nachdem er Mitglied des Tennisclubs wurde, ein Vorstandsamt übernommen. 24 Jahre lang war der Geehrte Vorsitzender des Vereins und habe diesen erfolgreich durch Höhen und Tiefen geführt, als es beispielsweise galt, nach dem Becker-Boom weiterhin Kinder und Jugendliche für den weißen Sport zu begeistern. Auch im badischen Tennisverband genieße Winfried Blum eine hohe Wertschätzung.

Die Bogenschützen (von links) Henning Lüpkemann, Julia Böhnke und Tobias Kontschak erhielten im Rahmen des Neujahresempfangs der Stadt Meßkirch von Bürgermeister Arne Zwick jeweils eine goldene Sportmedaille angesichts ihrer sportlichen Erfolge verliehen. | Bild: Günther Brender

Mit silbernen beziehungsweise goldenen Sportmedaillen wurden sieben Bogenschützen des Meßkircher Turnvereins sowie die junge Motorsportlerin Michelle Halder ausgezeichnet. Während die Bogensportler ihre Auszeichnungen von Bürgermeister Arne Zwick erhielten, informierte Hauptamtsleiter Matthias Henle die Gäste des Empfangs über die besonderen Arten des Bogensports, in denen die Meßkircher Sportler ihre Erfolge erzielt hatten und welche Herausforderungen diese dabei bewältigen mussten. Seine Hinweise waren sehr treffend, sodass sich jeder im Saal vorstellen konnte, welche Leistungen die Bogenschützen vollbracht hatten. Den Apfel, den Wilhelm Tell einst auf dem Kopf seines Sohnes traf, „hätten sie mit links gemacht“, sagte Henle.

Die junge Motorsportlerin Michelle Halder wurde mit der goldenen Sportmedaille der Stadt Meßkirch ausgezeichnet. | Bild: Günther Brender

Vor der Auszeichnung von Michelle Halder war ein kleiner Film gezeigt worden, der Szenen eines Rennens der Meßkircherin auf einem Motorsport­rundkurs zeigte.