von Karl Mägerle

Die Förderung der fußballerischen Talente aus der Region in den Jugendabteilungen ist eines der Hauptanliegen des SV Meßkirch 04. Mit dem Fußball-Camp für Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 14 Jahren verfolgt der Verein genau dieses Ziel. Initiator Herbert Fleisch, ehemals stellvertretender Vorsitzender des SV, und DFB-Trainer Michael Gailfuß schufen 2014 ein Team, das sich speziell für den Jugendfußball interessiert.

36 Mädchen und Jungen sind dabei

An der sechsten Auflage des Camps nahmen 36 Mädchen und Jungen teil. Sie hatten zwei Tage lang Spaß an den Trainingseinheiten im Jahnstadion in Meßkirch. Natürlich stand dabei der Fußball im Mittelpunkt, doch auch Unterhaltung gehörte dazu. Die Teilnehmer starteten mit einer Aufwärmrunde und zur Auflockerung wurde eine besondere Übungstaktik trainiert, mit dem Abschluss zur Torchancentaktik. Verschiedene Varianten für den Torschuss und Spielkombinationen sowie Ballführung am Fuß, aber auch Theorie und Technik wurden eingehend behandelt. Auch das Thema „Fair Play“ stand auf dem Programm.

Sie nahmen sich als Trainer um das Spielgeschehen beim FußballCamp an.Hintere Reihe v. li. Batuhan Knadmiz, Felix Hipp, Nico Brode, Hans-Peter Schlesiger und Jörg Brode (Haupttrainer), Susanne Boos, Alexander Boos, Manuel Renz und Niklas Braunschweig. | Bild: Karl Mägerle

Elfmeterschießen, Dribbel-Tor-Spiel und Spaßübungen

Dazwischen gab es immer wieder kurze erfrischende Pausen, wenn die Sprinkleranlage auf dem Spielfeld zur Erfrischung angeschaltet wurde. Auf dem Kleinspielfeld wurde im Turniermodus gespielt. Elfmeterschießen, Dribbel-Tor-Spiel und Spaßübungen gehörten auch zum Programm. Sponsoren sorgten für Getränke und Obst, Mittagessen und einen geregelten Ablauf des Turniers.

Auch ein echter Fußballprofi zeigte sein Interesse am Fußball-Camp in Meßkirch: Faruk Gül, der unter anderem beim VfL Bochum in den Reihen der Aktiven stand. Er leitete eine Trainingseinheit und berichtete anschließend über das Geschehen im Profi-Fußball. Mit Robert Kempter war ein Schiedsrichter aus den Reihen der Zweiten Bundesliga zugegen, der über das Spielgeschehen berichtete und die neuen Regeln erklärte.

36 Kinder und Jugendliche nahmen am Fußball-Camp des SV Meßkirch teil. In der hinteren Reihe das Trainer-Team. | Bild: SV Meßkirch

Medaillen und Urkunden für alle

Zum Abschluss gab es ein Elfmeterschießen, das Marius Bialk gewann. Medaillen und Urkunden erhielten alle Teilnehmer von den Organisatoren Hans-Peter Schlesiger und Jörg Brode überreicht. Für den guten Ablauf des Fußball-Camps bedankte sich Alexander Boos aus dem Vorstandsteam des SV Meßkirch 04 bei den Kindern und Jugendlichen, den Jugendtrainern und freiwilligen Helfern.