Es ist das zweite Mal, dass die Filmemacherin Alina Cyranek eine Auswahl von Kurzfilmen im Meßkircher Schlosskeller zeigt. Die freischaffende Filmemacherin, die mittlerweile in Leipzig lebt, wuchs in Rengetsweiler auf und ging im Meßkircher Martin-Heidegger-Gymnasium zur Schule. Über ihr Studium der Geisteswissenschaften kam sie zum Film und spezialisierte sich insbesondere auf Dokumentarfilme, Projektdokumentationen, Tanz- und Musikvideos.

Zur Person Alina Cyranek absolvierte nach ihrem Abitur in Meßkirch im Jahr 2000 den Doppelmaster in Medienkunst an der Bauhaus-Universität Weimar und der Tongji University Shanghai. Sie realisiert unter anderem Filme, in denen Themen wie Vergänglichkeit oder Erneuerung in einem zeitgenössischen Kontext mit Neuen Medien und sozialem Wandel verwoben werden. Dabei bedient sie sich unterschiedlicher Medienformate und Gestaltungselemente. Sie ist Mitglied beim Filmverband Sachsen, wo sie zudem im Vorstand tätig ist.

Für Museen realisiert sie Videoinstallationen. Zu ihren freien Projekten zählt der Kurzfilm. Im Schlosskeller wird sie am 28. Dezember Filme unterschiedlicher Genres zeigen, um dem Publikum vorzuführen, wie vielfältig das Format sein kann. Ein Film wird von ihr selbst sein, die anderen stammen von Freunden und Kollegen.

Alina Cyranek ist durch Freunde, die angefangen haben, kleine Projekte zu drehen, zum Film gekommen. Es waren am Anfang spielerische, fachübergreifende Formate, zum Teil auch für das Theater. „Ich habe herausgefunden, dass es der Dokumentarfilm ist, der mich reizt und zufrieden macht“, erzählt die ehemalige Rengetsweilerin. Nach dem Studium habe sie dann zuerst für „Zeit Online“ kurze Filmeformate produziert, gedreht und geschnitten. Diese Aufgabe habe bei ihr Lust auf mehr geweckt.

Freie Autorin und Regisseurin

In Leipzig machte sie sich dann selbstständig als freie Autorin und Regisseurin. Dabei kümmert sie sich einerseits um Auftragsarbeiten. Das sind beispielsweise Projektdokumentationen wie ein Film zum Jubiläum eines Verbands oder einer Institution oder Videoinstallationen für Museen und auch Tanz-/Musik-Videos. „In diesem Bereich ist der dokumentarische Ansatz immer da“, beschreibt sie ihre Arbeit. Andererseits befasst sie sich mit freien Projekten, die auf Filmfestivals laufen und für die sie Fördergelder beantragt.

Kurzfilm-Abend mit Alina Cyranek Samstag, 28. Dezember, 20 Uhr, Schlosskeller: Eintritt: 12 Euro (ermäßigt 10 Euro). Vorverkauf: Buchhandlung Schönebeck, Volksbank Meßkirch.

„Ein großer Vorteil der Arbeit ist es, den Tag selbst gestalten zu können“, erklärt sie. Und ihr bereitet das Filmen viel Vergnügen. „Deshalb habe ich selten schlechte Laune“, sagt sie. Es ist ihr besonders wichtig, sich nicht verbiegen oder ethisch und moralisch auf Distanz gehen zu müssen.

Zuschauer zum Denken anregen

Nach ihrem Geschmack sollte ein Film dem Zuschauer nicht alles auf dem Silbertablett liefern, sondern zum Denken anregen. „Wenn es gelingt, dass der Zuschauer sich selbst ein Bild, eine Meinung, machen muss, finde ich das toll“, beschreibt sie den Anspruch an ihre Filme. Was den Inhalt anbelangt, interessiert sich Alina Cyranek besonders für aktuelle Themen, welche die Gesellschaft betreffen: wie eine Gesellschaft beschaffen ist und warum sie so ist, wie sie ist. Das helfe, das Heute zu verstehen.

Der Kinofilm „Ein Haufen Liebe“ befasst sich mit Seniorinnen, die Theater spielen. Zum einen arbeite sie darin die Generationenfrage heraus, die jeden zu dem Punkt führe, an dem er oder sie sich Gedanken über die eigene Herkunft mache, welche das Individuum prägt. Zum anderen beleuchte er die Partnerschaft, die im Alter einen anderen Stellenwert bekomme.

Kinoprojekt zur innerdeutschen Geschichte

Das neue Kinoprojekt der Filmemacherin befasst sich mit der innerdeutschen Geschichte. „Im Zentrum steht ein ehemaliges Regierungshotel, in dem sich Ost und West die Klinke in die Hand gaben“, beschreibt sie ihren neuen Film. Darin werde man sehen, dass jeder seine eigene Wahrheit hat und dass es die absolute Wahrheit nicht gibt.

In Meßkirch, ihrer heimatlichen Region, Filme zu zeigen, empfindet Alina Cyranek als sehr aufregend. „Dadurch, dass meine Eltern und einige ehemalige Klassenkameraden hier leben, habe ich noch einen Bezug zu Meßkirch“, erzählt sie. Es sei zwar einerseits ein Heimspiel, andererseits verspüre sie Druck, „etwas zu liefern“, da es kein anonymes Publikum sein werde. „Ich freue mich schon sehr auf den Filmabend und hoffe auf Neugier“, gesteht sie. „Ich werde zu jedem Film an diesem Abend etwas sagen: zur Technik, welche Geschichte dahinter steckt und woraus die Figuren des Animationsfilms bestehen“, kündigt sie an.

Kunst des Kurzfilms näherbringen

Sie möchte den Zuschauern die Kunst des Kurzfilms und den Beruf des Filmers näherbringen. Ihr Wunsch ist es, dass es an diesem Abend zum Dialog kommt und das Publikum sich nicht scheut, die Filme zu kommentieren. „Denn Film ist Kommunikation über bestimmte Themen“, betont die Filmemacherin. Bei ihrem Filmabend im März des vergangenen Jahres seien viele nach der Vorführung noch geblieben und hätten sich ausgetauscht. „Ich fand es spannend, dass jeder einen eigenen Lieblingsfilm hatte“, erinnert sie sich. „Danach bin ich ganz beseelt nach Rengetsweiler gefahren.“