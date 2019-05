Schlaraffenland im Herzen der Heidegger-Stadt: Diese Vision wurde am Donnerstagabend beim ersten Streetfood-Festival auf dem Platz vor dem Rathaus und am Marktbrückle Wirklichkeit. Der Unterschied zum Märchen der Gebrüder Grimm bestand nur darin, dass es nicht genügte, den Mund aufzumachen. Bevor es die Leckereien gab, galt es, gesittet Schlange zu stehen. Aber die Meßkircher nahmen die Wartezeit offenbar gerne in Kauf. Viele hatten ein Lächeln auf dem Gesicht. Gelohnt hat sich die Geduld auf jeden Fall, denn wer sich umhörte, bekam nur Lobendes über die Qualität der angebotenen Speisen und Getränke zu hören.

Besucher Daniel Schnell: „Es ist mal etwas anderes“

Dabei spielte das Alter der Besucher keine Rolle. Nora Seline Schnell war zusammen mit ihren beiden großen Schwestern und den Eltern zum Streetfood-Abend gekommen. Die Siebenjährige aus Wald hatte ihren eigenen Bewertungskatalog im Kopf und gab zu Protokoll: „Es gefällt mir, weil es Pommes und Burger gibt.“ Papa Daniel Schnell ergänzte zufrieden: „Es ist mal etwas anderes.“

Besucher nehmen lange Wartezeiten geduldig in Kauf

Aus Engelswies waren die Eheleute Gerold Braun und Maria Cannalis de Braun in die Meßkircher Innenstadt gekommen. Sie bereuten den Abendausflug nicht, wie Gerold Braun erklärte: „Wir haben von der Aktion gehört, deswegen sind wir hier. Ich finde es toll, dass es so etwas jetzt in Meßkirch gibt.“ Das Ehepaar hatte sich in die Schlange der Wartenden vor dem Stand mit Fleischspießen eingereiht. Dort hatte Mike Stieben, Mitarbeiter einer der fünf Anbieter-Betriebe, alle Hände voll zu tun, um alle Kunden möglichst schnell zu bedienen. Eine schweißtreibende Arbeit. Damit die Kunden nicht allzu lange warten mussten, hatte der junge Mann die Aufgabe, immer neue Fleischspieße aufs Feuer zu legen, die Holzstäbchen mit den garen Portionen an die hungrigen Gäste abzugeben und gleichzeitig die Spieße auf dem Feuer zu drehen. Mitten im Grillgeruch und umgeben von einer Rauchwolke erfüllte Mike Stieben mit offenkundiger Routine seine Aufgabe.

Mit Geduld und oft mit Humor akzeptierten die Besucher des Streetfood-Abends das lange Schlangestehen vor den Ständen. | Bild: Hermann-Peter Steinmüller

Standbetreiber wollen Plastikmüll vermeiden

Was nicht nur beim Stand mit dem Fleisch, das an Holzspießen serviert wurde, auffiel: Plastik schien bei allen Streetfood-Anbietern verpönt. Die Speisen wurden in den bei Pizzen üblichen Pappschachteln gereicht. Andere Leckereien fanden sich in Pappschalen oder auf Papptellern wieder. Selbst bei Getränken blieben Plastikbecher außen vor. Sonja Diersch und Wolfgang Resch boten an ihrem Stand Cocktails an. Sonja Diersch berichtete: „Wir verwenden seit rund neun Jahren keine Einweg-Kunststoffbecher mehr. Die Kunden erhalten von uns Mehrwegbecher, für die sie auch zwei Euro Pfand bezahlen müssen, damit wir die Becher wiederbekommen.“

Livemusik sorgt für entspannte Atmosphäre

Was wäre ein Streetfood-Markt ohne Musik? Für die musikalische Unterhaltung sorgte die deutsch-amerikanische Sängerin und Liedermacherin Colleen Livingston. An ihrem Podium blieben immer wieder Besucher stehen, hörten sich die Lieder an, klatschten Beifall. Verstärkt durch eine Anlage bildeten die ruhigen Songs einen weichen Klangteppich, der gut zum Genießen der Speisen passte.

Entspannte Atmosphäre: Viele Besucher, darunter Manno Droxner, Sabrina LaSpina, Anna-Maria Merz, Faruk Güi, Theresa Scheu, Johann Merz und Gisela Kille (von links) machten es sich an der Treppe vor dem Brunnen bequem. | Bild: Hermann-Peter Steinmüller

Selbst ein kurzer Regenschauer tat der Stimmung keinen Abbruch. Das teure Klangmischgerät verschwand für ein paar Minuten unter einem schützenden Tuch, danach ging das Konzert weiter. Abgesehen von diesem Regenintermezzo blieb es bei diesem ersten Streetfood-Abend in Meßkirch trocken. Die Besucher nutzten die Sitzmöglichkeiten bei den aufgestellten Bänken und an der Marktbrückle-Treppe als willkommene Rastmöglichkeit zum Essen und Schwatzen.

Kerstin Diehm, Leiterin der Tourist-Information: „Wir sind alle sehr zufrieden“

Kerstin Diehm, Leiterin der städtischen Tourist-Information. | Bild: Simone Weiß

Kerstin Diehm, die Leiterin der städtischen Tourist-Information, zieht eine erste Bilanz des Streetfood-Auftakts:

Wie ist Ihr Eindruck vom Auftakt der Streetfood-Reihe?

Wir sind alle sehr zufrieden. Es dürften trotz des Werktags einige hundert Leute da gewesen sein. Es war eine ruhige und schöne Atmosphäre. Die Anbieter waren sehr zufrieden. Niemand hat sich über das Schlangestehen beschwert. Ich erhielt viele positive Rückmeldungen.

Kam die Sängerin gut an?

Das kann man sagen. Ihr Mix aus eigenen und gecoverten Songs hat offenbar den Nerv der Besucher getroffen.

Wer hat die Künstlerin ausgewählt?

Die Stadt arbeitet bei der Streetfood-Veranstaltungsreihe mit der Agentur Hellfire arbeitsteilig zusammen. Wir haben uns für Colleen Livingston entschieden, weil sie schon bei der Unplugged-Night sehr gut in Meßkirch angekommen ist.

Wann sind die nächsten Termine?

Die Fortsetzungen sind jeweils am ersten Donnerstag des Monats noch bis September geplant. Die nächste Veranstaltung ist am 6. Juni.