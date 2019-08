von Stefan Blanz

Mit Vorträgen über karolingische Expansion oder mittelalterliche Klosterkultur kann man wohl die wenigsten Kinder begeistern. Dennoch gibt es für junge Besucher an der Meßkircher Mittelalterbaustelle Campus Galli einiges zu erleben. Doch was fasziniert die Kinder besonders, was eher weniger? Wir haben eine Gruppe bei einem Stationen-Rundweg über das Gelände begleitet.

Für Kinder gibt es auf der Meßkircher Mittelalterbaustelle Campus Galli einiges zu entdecken. Im kommenden Jahr soll es speziell für die kleinen Beuscher ein dauerhaftes Angebot geben, bei dem sie selbstständig den Campus Galli erkunden können. | Bild: Stefan Blanz

Silvia Dreher aus Bärenthal ist mit vier Kindern zwischen drei und elf Jahren zum Campus Galli gekommen, wo für spontane Gäste ein Abenteuerspaziergang mit Überraschungen wartet.

Kinder kreieren eigene Erlebniswelt

Auf dem Weg durch den Wald gibt es eine Menge zu entdecken. Das lockt gerade in der Ferienzeit viele Familien an. An den Dialekten erkennt man, woher sie kommen: Bairisch hört man da heraus, geschwäbelt wird freilich auch und Schweizer kommen ebenfalls viele hierher.

Alexander Hamann, beim Trägerverein zuständig für das Marketing, sagt zum Konzept für den Nachwuchs: „Gerade bei den pädagogischen Tagesprogrammen und Erlebnisführungen wird gezeigt, was es im Mittelalter für ein Kraftakt war, solche Vorhaben zu verwirklichen. Es soll zeigen, wie anstrengend, aber dennoch spannend es ist, ein ganzes Kloster zu erbauen, ohne die Hilfsmittel der heutigen Zeit.“

Alexander Hamann, Marketingleiter | Bild: SK

Bei den Kindern dringt das nicht immer gleich durch. Einige bleiben lieber in ihrer eigenen Erlebniswelt. Ein Junge sagt lapidar: „Ich finde es blöd, dass es hier keine Maschinen gibt.“

Simon, sieben Jahre: „Mir hat es hier gefallen. Am besten fand ich die Wildschweine.“ | Bild: Stefan Blanz

Kinder stellen viele Fragen

Die meisten Kinder zeigen sich jedoch offen für die Zeitreise ins Mittelalter und können sich für den Campus Galli begeistern. Ihre Fragen sind dabei oft dieselben wie die der Erwachsenen: „Hatten die damals auch schon solche Schuhe?“, fragt beispielsweise Franklyn, als er auf den Arbeitsschuhen eines Steinmetzes am Friedhof das gleiche Logo wie auf seiner Hose entdeckt.

Franklyn, acht Jahre: „Die Schmiede gefällt mir gut.“ | Bild: Stefan Blanz

Spagat zwischen heutigen und damaligen Bauvorschriften

Den Kindern wird der Spagat zwischen mittelalterlicher Bauweise und den rechtlichen Bedingungen der heutigen Zeit bewusst. Der Atmosphäre auf dem Campus Galli zwischen den Holz- und Lehmbauten, den krummen Zäunen entlang der verwucherten Brachen, den immer wieder auftauchenden Stationen mit den in Habiten gewandeten Handwerkern tut das jedoch keinen Abbruch.

Kinder zeigen viel Fantasie

Viele Kinder bleiben interessiert stehen, stellen von sich aus Fragen: „Gibt es hier keine Ritter mit Rüstung?“, fragt ein Junge und bringt so seinen Vater in Nöte. Wie war das nochmal? Gab es im Frühmittelalter auch schon gepanzerte Ritter? Doch dem Jungen scheint die Antwort gar nicht so wichtig zu sein. Er lässt seiner Fantasie freien Lauf, nimmt einen der Deckel mit Griff von den hölzernen Mülltonnen und funktioniert ihn zum Schild um.

Wildschweine und „Spinnen-Blumen“ begeistern besonders

Eine besondere Anziehungskraft üben die Tiere des Campus Galli auf die jungen Besucher aus. Wenn zum Beispiel am Abbundplatz Ziegen auftauchen, die in der Grünpflege eingesetzt werden, steigt die Aufmerksamkeit bei den kleinen Besuchern sofort. Höhepunkt sind für sie die Wildschweine. Obwohl deren Absonderungen wenig einladend wirken, begeistern sich die Kinder für die grunzenden Tiere zwischen Schlamm, Stroh und Holzstall. Ähnlich großes Interesse zeigen die Kinder nur bei der Lehmkuhle an der Töpferei.

Die Ackerringelblume macht aus Kindern Spinnendompteure. | Bild: Stefan Blanz

Urig wird es dann nochmal auf dem Ackerland: Hier leben sogar Tiere, die gar keine sind. Sie sind grün oder schwarz und sehen aus wie Hausspinnen mit Korpus und haarigen Beinen. Aber sie sind harmlos, denn es handelt sich um Ackerringelblumen, die dieses ungewöhnliche Aussehen entwickelt haben.