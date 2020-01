In der Kreutzerstadt hat am Dienstag ein Unverpackt-Laden eröffnet. Wir erklären wie einfach es ist, plastikfrei einzukaufen.

Ob Nudeln, Linsen, Gemüse oder Obst – im normalen Supermarkt ist das fast alles nur in Plastik verpackt zu bekommen. In Meßkirch gibt es seit Dienstag in der Hauptstraße eine Alternative. Im ehemaligen Veeser-Gebäude hat ein Unverpackt-Laden