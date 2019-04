von SK

Die Nachfolge ist jetzt geregelt: Simone Weiß, 52, folgt Gregor Moser als Chefin der Lokalredaktion des SÜDKURIER Medienhauses in der Kreutzerstadt nach. Mit ihr übernimmt erstmals eine Frau die Verantwortung dieser Lokalredaktion. "Ich freue mich, dass wir mit Simone Weiß eine sehr erfahrene Journalistin für uns gewinnen konnten", sagte Andreas Ambrosius, Chefredakteur Lokales beim SÜDKURIER, bei einem ersten Kennenlernen der neuen Redaktionsleiterin mit den Mitarbeitern der Lokalredaktion.

Seit 1995 arbeitet Simone Weiß als Redakteurin. 1993 begann sie das Volontariat, die Ausbildung zur Redakteurin, bei der Neuen Württembergischen Zeitung (NWZ) in Göppingen. Simone Weiß stammt aus Salach – die Gemeinde liegt im Kreis Göppingen. Bevor sie ihre berufliche Laufbahn als Journalistin startete, studierte Simone Weiß Germanistik und Politik in Stuttgart und Tübingen. Nach ihrem Volontariat arbeitete sie sieben Jahre beim Wochenblatt in Friedrichshafen. Bis zu ihrem Wechsel nach Meßkirch folgte eine 16-jährige Tätigkeit als Redakteurin in Stockach für das Singener Wochenblatt.

Erstes Treffen mit Bürgermeister

Mit Wirkung zum 1. April leitet Simone Weiß nun die Lokalredaktion des SÜDKURIER Medienhauses in der Kreutzerstadt. Meßkirch kennt sie dank der räumlichen Nähe zu Stockach. Und nach ihren ersten Kontakten sagte sie: "Meßkirch ist übersichtlich und gastfreundlich."

Einer ihrer ersten Termine führte Simone Weiß ins Meßkircher Rathaus, wo sie sich Bürgermeister Arne Zwick vorstellte. Ein Anknüpfungspunkt für das Gespräch mit ihm war die bevorstehende Verleihung der Ehrenbürgerwürde der Stadt Meßkirch an den Büchner-Preisträger Arnold Stadler. Daneben tauschte sich die neue Redaktionsleiterin mit dem Stadtoberhaupt über aktuelle kommunalpolitische Themen aus.

Im Zuge der Neubesetzung der Leitungsstelle in der Lokalredaktion würdigte Andreas Ambrosius den Einsatz von Manfred Dieterle-Jöchle, der diese übergangsweise kommissarisch geleitet hat.