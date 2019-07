Die Kasimir-Walchner-Schule wird 50 Jahre alt. Die Schüler hatten gestern mit ihren Darbietungen zwischen den Grußworten einen großen Anteil daran, dass der Festakt trotz seiner fast zweistündigen Dauer angenehm kurzweilig war. Die Jubiläumsfeier ging nach dem offiziellen Teil nahtlos in ein großes Schulfest über.

Gegründet wurde die Schule 1969, wie Elias und Nadine das Publikum mit ihrem Schild informieren. | Bild: Johanson, Kirsten

Mit Josef Stempfle, Werner Middelmann und Eva Riede-Leibbrand waren gleich drei ehemalige Schulleiter zu Gast. Schulträger ist die Stadt und Bürgermeister Thomas Kugler würdigte in seiner Rede die Bedeutung der „segensreichen“ und „von allen geschätzten“ Einrichtung, die ihre besondere Stellung stets behauptet habe. „Ich bin stolz auf diese Schule“, sagte er. Schon immer habe sich die Kasimir-Walchner-Schule den individuellen Fähigkeiten der Schüler angenommen. Lernperspektiven würden vom Kind ausgehend entwickelt.

Alexandra Keinath (Zweite von rechts) leitet die Schule seit 2018. Ihre Vorgänger Werner Middelmann (1993), Eva Riede-Leibbrand (2009) und Josef Stempfle (1998, von links) haben die Schule mitgeprägt. | Bild: Johanson, Kirsten

Kugler betonte, dass diese Schulform für Kinder mit besonderem Förderbedarf auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung habe. „Die Förderschule hat ihren Platz in der Bildungslandschaft und Gesellschaft, das soll auch in Zukunft so bleiben“, sagte der Bürgermeister – eine Standort-Entscheidung, ob weiterhin am Eichberg oder auf dem angedachten Gemeinschaftscampus bei der Sechslindenschule, sei noch nicht getroffen. Es gehe nicht darum, die Kinder und Jugendlichen auszugrenzen, sondern sie so zu fördern und vorzubereiten, dass sie nach der Schulzeit in Gesellschaft und Berufsleben integriert seien. Er lobte die besondere Atmosphäre, zu der Lehrer, Schüler und Eltern beitrügen: „Nur so sind Erfolge möglich.“

Dass getreu dem Motto „Kind vor Programm“ die Bedürfnisse der Kinder im Mittelpunkt stehen, bestätigte Alexandra Keinath, die seit 2018 die Schule leitet. „Wir haben uns am Standort Pfullendorf sehr gut entwickelt“, stellte sie fest. Die Anfänge des Förderschulwesens mit häufigen Wechseln vom einen zum anderen Schulgebäude seien zwar holprig gewesen, doch auch die fünfjährige Wanderschaft konnte dem soliden Fundament nichts anhaben. Sie erinnerte an den Vorläufer der Ganztagsschule. Der damalige Rektor Ulrich Lohwasser habe sich für eine sinnvolle Nachmittagsbeschäftigung und Mittagessen stark gemacht. Seine Idee wurde von engagierten Lehrkräften auf freiwilliger Basis tatkräftig unterstützt. Lohwasser war 1974 der erste Schulleiter, nachdem die Schule am Eichberg ihre endgültige Bleibe gefunden hatte.

Dienstleistungs AG stärkt soziale Kompetenzen der Schüler

Als weiteren Meilenstein nannte Keinath die Erarbeitung des Leitbildes „Stark werden fürs Leben“ im Jahr 2009. Mit Kasimir Walchner, dem neuen Schulnamen, sei 2010 ein weiterer Schritt getan worden, der Stigmatisierung der Schüler entgegenzuwirken. Besondere Erwähnung fand die Gründung der Dienstleistungs-AG als Berufsvorbereitungstraining und zur Stärkung sozialer Kompetenzen. Wer Hilfe beim Umzug, Entrümpeln, im Garten oder bei sonstigen Arbeiten rund ums Haus benötige, könne sich bei der Schule melden. Die AG wurde kürzlich als KAWA-Service in eine Schulfirma umgewandelt.

Schulrätin Sabine Jaschke-Zimmermann sprach für das Staatliche Schulamt ein Grußwort. Sie erinnerte daran, dass Bildungseinrichtungen bis 1919 oftmals nur den privilegierten Schichten offen standen und sich ärmere Kinder mit dem Besuch von übervollen Grundschulen begnügen mussten. Im 18. Jahrhundert habe es zwar schon Unterricht für taube, blinde und körperlich behinderte Menschen gegeben, doch erst in den 1950er-Jahren seien Hilfs- und Sonderschulen gegründet worden, die sich auch an Kinder mit Lernbehinderung richteten. Heute gehe es um die bestmögliche sonderpädagogische Förderung. „Die Kasimir-Walchner-Schule hat sich als vorbildlicher Lern- und Lebensort weit über Pfullendorf hinaus Ansehen und Achtung erworben.“

Rückblick auf 50 Jahre Schulgeschichte

Während der zurückligenden Projekttage, das zeigte eine Präsentation, haben die Schüler mit Blick auf Jubiläum und Schulfest fleißig gebastelt, gemalt, gebacken, dekoriert und aufgeräumt. Unter anderem entstand die Jubiläumsausgabe der preisgekrönten Zip-Zap-Schülerzeitung, Teich und Lehmbackofen wurden saniert, ein Barfußpfad angelegt und aus Sperrmüll entstanden Kunstwerke. Mit einem tollen Rückblick auf 50 Jahre Schulgeschichte brachten sich die Schüler ein. Nachrichten aus aller Welt waren mit Nachrichten aus Pfullendorf gekoppelt und der Chor steuerte den passenden Gesang von Mendocino (1969) bis Corudla Grün (2019) bei.