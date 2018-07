Im Büro der Sanitärfirma Nuding an der Bahnhofstraße ist die Luft feucht, fast tropisch und es ist sehr, sehr heiß. Die Fenster sind geschlossen und es scheint gerade so, als wolle Thomas Nuding damit die Kälte vertreiben, die ihm angesichts des bundespolitischen Streits um Flüchtlinge und Asyl der vergangenen Tage tief in den Knochen steckt.

Flüchtlingsschicksale hautnah miterlebt

Denn Nuding, der schon in der Vergangenheit mehrfach als Kapitän bei der Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer aktiv gewesen ist, war bis vor Kurzem noch an Bord der "Lifeline". Jenes Rettungsschiffes also, auf dem über Tage hinweg die Augen der europäischen Öffentlichkeit ruhten und er erlebte dort hautnah das Schicksal Schiffbrüchiger und das politische Gezerre um deren Zukunft mit. Erst nach einer fast einwöchigen Blockade hatte die Lifeline der gleichnamigen deutschen Hilfsorganisation so in einem maltesischen Hafen anlegen dürfen und Nuding konnte zusammen mit der Besatzung und 234 Migranten von Bord gehen.

Der inoffizielle Chef an Bord

Es folgte ein juristisches Nachspiel, das bis heute andauert und das weiter für Schlagzeilen sorgt. Das Schiff wurde beschlagnahmt und gegen den Kapitän wird ermittelt. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, ohne richtige Registrierung in maltesische Gewässer gefahren zu sein.

Claus-Peter Reisch (Mitte), der deutsche Kapitän des Rettungsschiffes Lifeline, verlässt mit seinen Anwälten das Gericht nach einer ersten Anhörung. Reisch ist gegen eine Kaution von 10 000 Euro in Malta auf freien Fuß gesetzt worden. Bild: Roger Azzopardi/dpa | Bild: Roger Azzopardi

Nuding war auf der Lifeline als erster Offizer und "Head of Mission" mit an Bord. "Das ist der inoffizielle Chef, der für alles bis auf die Nautik zuständig ist", erläutert er den Sprachgebrauch der Nichtregierungsorganisation. Rechtlich gesehen gebe es dieses Amt auf See

Das Flüchtlings-Rettungsschiff der deutschen Hilfsorganisation Lifeline erreicht den Hafen von Valletta. Bild: Jonathan Borg/dpa | Bild: Jonathan Borg

indessen nicht und das sei auch der Grund, weshalb es ihm nicht so ergangen sei wie dem Kapitän. Allerdings, glaubt er, wäre das angesichts der neuen italienischen Regierung anders gewesen, hätte das Schiff in Italien und nicht auf Malta angelegt.

"Dabei haben wir nichts falsches getan", betont er und verleiht so seiner Überzeugung Ausdruck. "Wir haben nur Menschen aus dem Wasser gerettet." Das glückte nicht immer und auch auf dieser Fahrt habe er miterleben müssen, wie Menschen ertrunken sind. "Aus Unfähigkeit oder auch aus Unwillen heraus", sagt er mit Blick auf die libysche Küstenwache, der er Versagen vorwirft. Laut Internationaler Organisation für Migration kamen seit dem 19. Juni 483 Migranten auf der zentralen Route Richtung Italien ums Leben. Es müssten wieder mehr Rettungsschiffe unterwegs sein, um noch mehr Tote zu verhindern, forderte die Organisation. Und für Nuding steht fest: Ohne die freiwilligen Retter werde die Zahl der Toten im Mittelmeer stark ansteigen.

Offener Brief an die Bundeskanzlerin

In Meßkirch, weit weg von dem Drama auf hoher See, erscheint es diese Woche fast surreal, dass Nuding, wie er am Schreibtisch seines Büros sitzt und sich wieder um das Geschäft in seiner Firma kümmert, mit all dem etwas zu haben könnte. Zu Wochenbeginn sei er nach Meßkirch zurückgekommen und habe sich sogleich daran gemacht, einen offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel, das Innenministerium und an die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen zu schreiben. "Darin fordere ich die Entlassung Seehofers. Denn Seehofer hat es nicht verdient, Deutschland zu repräsentieren", sagt Nuding. Und er begründet dies so: "Europa und dazu zählt auch Osteuropa, trägt eine humanistische Verantwortung, Flüchtlinge aufzunehmen. Und auch aus der Kolonialzeit heraus kommt eine Verantwortung Europas gegenüber Afrika." Deshalb dürften denen, die, aus einer humanistischen Gesinnung heraus, versuchten, im Mittelmeer Menschenleben zu retten, auch keine kriminellen Machenschaften vorgeworfen werden. Die Lösung könne keine "Festung Europa" und das Hinnehmen von Toten an deren Außengrenzen sein. "Alle, die das verneinen und da gehört Seehofer dazu, haben es nicht verdient, Deutschland zu vertreten", ist sich Nuding sicher.

Der Unternehmer wirkt noch immer erschöpft

Wie er an seinem Schreibtisch sitzt und das erzählt fällt auf, dass die tiefe Bräune der Mittelmeersonne in Kontrast zu seiner Erscheinung steht. Der Unternehmer, der in Meßkirch für die Freien Wähler im Gemeinderat sitzt und bei der Feuerwehr aktiv ist, wirkt ausgelaugt und auch noch Tage nach seiner Rückkehr erschöpft und mitgenommen. An Bord seien er und die Crew rund um die Uhr gefordert gewesen, berichtet er. In den letzten Tagen auf der Lifeline habe er mit drei anderen zu einem "Krisenteam" gehört. "Wir haben von morgens 9 Uhr bis 4 Uhr am nächsten Morgen gearbeitet."

An Bord der "Lifeline" stehen die Menschen dicht beieinander. Bild: AFP PHOTO/Matthew Mirabelli | Bild: MATTHEW MIRABELLI

Da habe es gegolten, die Kommunikation mit dem Festland aufzugleisen und gleichzeitig für Ordnung und Ruhe auf dem Schiff zu sorgen. Drückend heiß sei es gewesen, wegen Seekrankheit liefen Flüchtlinge Gefahr zu dehydrieren, bei der Essensausgabe habe darauf geachtet werden müssen, dass jeder gleich viel bekommt und auch als Streitschlichter hätten die Besatzungsmitglieder auftreten müssen, wenn einem an Bord angesichts der Enge die Nerven durchgegangen sind.

"Die Menschen werden für dumm verkauft" In seinem offenen Brief an die Bundeskanzlerin, an das Innenministerium und an die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen schreibt Thomas Nuding wie folgt: "Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel, sehr geehrter Herr Minister Seehofer, der Presse entnehmen ich, dass Sie Herr Seehofer sich dafür einsetzen, dass das Schiff unserer Seenotrettungs-NGO beschlagnahmt werden soll und gegen die Crew strafrechtlich ermittelt wird. Ich entnehme der Presse, dass Sie von "Shuttle"-Service sprechen. Fakt ist, dass sich die Bundesregierung seit mehr als einem Jahr für die Ausbildung der libyschen Küstenwache zum Zwecke der Migrantenabwehr für Europa starkmacht. Diese libysche Küstenwache besteht (aus mehreren persönlichen Erfahrungen selber erlebt) aus Milizen die a. kein Search and Rescue-Equipment haben, b. ihr auf dem Schiff vorhandenes Schnellboot nicht zum Einsatz bringen und c. in halsbrecherischen Manövern an die Migrantenschlauchboote heran manövrieren, was nachweislich immer wieder zu Menschen- sprich Todesopfern führt. Weiterhin ist mir von Augenzeugen berichtet worden, dass diese Milizen der Lybian Coast Guard direkt mit den Schleusern in Kontakt stehen und die illegal gepullbackten Menschen zusätzlich zum EU subventionierten Gehalt als Zweiteinkommen direkt für etwa 100 Euro pro Person zurück an die Schleuser weiterverkaufen – unmittelbar nach der Rückführung nach Tripolis. Ein weiterer Skandal besteht darin, dass das am 26.6.2018 von der IOM in London das sogenannte Rescue Coordination Centre (JRCC) Libya nicht offiziell anerkannt war. Am 27.6.2018 hat die IOM entgegen aller

anderstlautender Äußerungen vorher, ohne jedwede Änderung der Zustände in Libyien ein sogenanntes Joint Rescue Coordination Centre Tripolis unter Regie des AIRCC Algeriens anerkannt. Wahrscheinlich aufgrund politischen Druckes der EU???? Nun zu meinem Anliegen: Wir das heißt alle beteiligten NGO's haben nie mit Schleusern Kontakt gehabt, haben unter Wahrung internationalen Rechts das einzig Richtige getan: nämlich Menschen in Not vor dem Tod zu Retten. Dies stellt auch vor dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschlands (Wahrung der Menschenrechte) kein Verbrechen dar. Im Gegenteil: es ist nicht tragbar, dass eine einzelne Person namens Horst Seehofer die Einhaltung internationaler Rechte und alle humanitären Grundsätze der Bundesrepublik Deutschland, mit seinen diffamierenden Beschuldigungen mit Füßen tritt. Ich fordere hiermit a. die sofortige Entlassung dieses Ministers, der nicht

beweisbare und unwahre Beschuldigungen gegen Einzelne ausspricht und deren Verhaftung fordert. Weiterhin fordere ich hiermit Herrn Seehofer auf, öffentlich im Bundestag sich bei allen Beteiligten zu entschuldigen.

Eine Person, die unverantwortlich unbeweisbare Anschuldigungen

entgegen auch den humanistischen Grundsätzen, die uns allen zu eigen sein sollten, macht, ist nicht würdig, das Amt des Innenministers der Bundesrepublik Deutschland weiterhin zu vertreten. Ebenso muss mit sofortiger Wirkung die Unterstützung der Lybian Coast Guard unterbunden werden, da deren Ausbildung als gescheitert betrachtet werden kann, da keine Besserung in Sicht. Dem Anerkennen des JRCC Tripolis muss sofort widersprochen werden, da die Voraussetzungen in Libyen für ein RCC nicht gegeben sind. Danach muss nichts weniger als eine Neuausrichtung der Flüchtlings- und Migrationspolitik eingeleitet werden (Alle beteiligten NGO's sind sicherlich hilfsbereit). Wir wollen Leben retten. Was ist Ihr Interesse? Wen retten Sie? Kommen Sie zu uns und reden Sie mit uns. Gehen Sie bitte auf diese Forderungen ein, sie repräsentieren sicherlich die Wünsche eines Großteils unserer Bevölkerung." Auf Nachfrage, ob er zwischenzeitlich eine Rückmeldung auf seinen Brief erhalten hat, sagt Nuding zwei Tage nach dem Versenden des Briefs, ihm sei fast die Kaffeetasse aus der Hand gefallen, wie er die Bundeskanzlerin im Fernsehen sagen hörte, die libysche Küstenwache sei gut ausgebildet. "Die Menschen werden für dumm verkauft", sagt Nuding, der nun auch den Rücktritt der Kanzlerin fordert.

