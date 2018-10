In der Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf tut sich etwa: "Für Meßkirch ist es etwas neues, was wir da anbieten und wir hoffen, dass es aufhorchen lässt", sagt Sieglinde Heyer vom Team, das sich "Wege erwachsenen Glaubens" oder kurz "Weg"-Team der Seelsorgeeinheit nennt. An diesem Morgen ist sie gemeinsam mit Sybille Konstanzer, Gemeindereferentin der Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf, in die Martinskirche gekommen, um ihr gemeinsames Projekt mit dem Namen "Musizierende Engel" vorzustellen.

Um den "Engel der Begleitung" soll es am Sonntag, 18. November, in der Martinskirche gehen. | Bild: Moser, Gregor

Denn Engelsfiguren, sagt Konstanzer, gebe es in der Martinskirche viele und die vielleicht augenfälligsten seien die vier großen Engelsfiguren, die im vorderen Bereich des Gotteshauses beispielsweise mit Pauke, Cello oder Fanfare zu sehen sind. Diese Engel würden nun in den Mittelpunkt eines neuen Projekts gestellt, das zugleich ein Glaubensangebot für die Menschen der Seelsorgeeinheit in diesem Herbst sein soll.

Junge Schlagzeuger sind dabei

Vorgestellt werden soll dabei an vier Terminen der Charakter der jeweiligen Engel, begleitet von Text-Impulsen, vorgetragen durch Mitglieder des Weg-Teams, sowie von Musik. "Wichtig ist es uns, dass wir unterschiedliche Menschen mit unserem Angebot ansprechen", erläutert Heyer. Und auch Jugendliche sollten einbezogen werden. Ein Augenmerk lege sie daher auf den ersten Termin, am Sonntag, 14. Oktober, an dem es in der Martinskirche ab 18 Uhr um den "Engel der Stärke" gehen soll und für den mit Johannes Weißhaupt, Kevin Kille und Eric Riester drei junge Schlagzeuger aus der Seelsorgeeinheit gewonnen werden konnten, die die Veranstaltung mit sonst für eine Kirche eher ungewöhnliche Klänge musikalisch begleiten sollen. "Ich bin schon sehr gespannt, wie das geht", verrät Konstanzer und setzt hinzu, dass dabei neben Schlagzeug- auch Xylofonklänge ertönen würden, die miteinander für "Kraft" und für "Stärke" stehen sollten.

Sybille Konstanzer (links) und Sieglinde Heyer möchten mit einem neuen Veranstaltungsformat in der Seelsorgeeinheit ein Glaubensangebot im Herbst anbieten. | Bild: Moser, Gregor

"Sie hat uns alle zusammengetrommelt", fügt Heyer mit Blick auf die neue Aktion und auf die Gemeindereferentin an und stellt fest: "Wenn wir Laien etwas zur Lebendigkeit der Kirche beitragen können, dann kommen wir gerne." Auch sie sei schon sehr gespannt auf das erste Konzert der jungen Schlagzeuger und sie stellt fest: "So zeigen wir, dass wir eine lebendige Kirchengemeinde sind. Wir hoffen, dass so auch Jugendliche kommen, die sonst nicht zur Kirche gehen."

Engel sind schwarz geworden

Konstanzer glaubt, dass die Kombination von Textimpulsen und Musik bei den Besuchern besonders gut ankommen wird. "Man hört die Musik, wird ruhiger und ist dann in der richtigen Stimmung, die Texte aufzunehmen", ergänzt Heyer. Es sei eine offene Einladung an alle Interessierten, fährt Konstanzer fort und erläutert, dass den Engeln verschiedenen Bedeutungen zukommen, die allesamt bei den vier Terminen zur Sprache kommen sollten. So seien Engel die Boten Gottes, sie seien Türöffner in eine andere Welt, Begleiter, Schutzengel und Kraftspender. Sie seien Streiter für das Wort Gottes und Verkünder seiner Botschaft, stellt sie fest. Bei den Veranstaltungen sollten dementsprechend Textpassagen über Engel aus der Bibel aber auch aus anderen Quellen und aus unterschiedlichen Zeiten gelesen werden. Für das Ankündigungsplakat sei eine Fotografie des Engels mit dem Cello gewählt worden. Und das habe den Hintergrund, dass die drei anderen Engel im Lauf der vielen Jahre, in denen sie in der Kirche sind, um einiges schwärzer geworden seien. Insofern sei es auch schlüssig, dass der Eintritt zu den vier Abenden kostenlos ist, die Besucher aber um eine Spende für die anstehenden Innensanierung des Gotteshauses gebeten werden sollen, die dann auch die Instandsetzung der Engel umfasst.

Die Termine Immer sonntags und stets ab 18 Uhr sind in der St. Martinskirche in Meßkirch die folgenden Termine eingeplant, jeweils mit Musik und der Lesung von Textpassagen, vorgetragen von Mitgliedern des Weg-Teams der Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf: Den Auftakt der Reihe macht ein Abend zum "Engel der Stärke" mit Cornelia Degen und Andrea Kille, die Texte vortrage, am 14. Oktober. Es spielen junge Schlagzeuger aus der Seelsorgeeinheit. Es folgen: "Engel der Freude" mit Anita Metz und Gertrud Walz am 28. Oktober und Musik von der Schola Gregoriana aus Rast-Bichtlingen; "Engel der Verkündigung" mit Sieglinde Heyer und Johann Lackinger am 4. November und mit Musik von den Musikern des Posaunenchors Meßkirch/Ostrach/Pfullendorf; "Engel der Begleitung" mit Reinhilde Hägele und Ernst Walk am 18. November sowie mit dem Streicherensemble unter Volker Nagel. (mos)

