Die Hitzewelle rollt auch über die Schulen hinweg. Aber wann gibt es Hitzefrei? Früher war das recht einfach – überstieg die Temperatur im Klassenzimmer die 25-Grad-Marke, war für Lehrer und Schüler Hitzefrei angesagt. An diese Regel aus seiner Schulzeit erinnert sich der Leiter des Schulzentrums Stetten, Klaus Flockerzie, noch gut.

Schulamt: „Es gibt keine generelle Regel“

Heute ist die Entscheidung, ob der Unterricht bei Sahara-Temperaturen ausfällt, Sache der jeweiligen Schule. Liane Schneider vom Schulamt in Albstadt bestätigt: „Es gibt keine generelle Regel.“ Allerdings gelte für die Schulen, dass Unterrichtsausfall vermieden werden soll. Schneider erklärt: „Gerade jetzt sind an vielen Schulen noch wichtige Leistungstests notwendig, bevor die Noten für das Jahreszeugnis festgesetzt werden.“ Pech haben in jedem Fall jene Grundschüler, die im Rahmen der verlässlichen Grundschule oder im Ganztagsschulbetrieb betreut werden. Für sie gibt es kein Hitzefrei. Die Schulrätin verweist auf den Einfallsreichtum der Betreuungskräfte. Da könne der Unterricht auch an ein schattiges Plätzchen im Freien verlegt werden.

Stetten: Unterricht am Donnerstagnachmittag fiel aus

Wie das in der Praxis aussehen kann, zeigte am Donnerstag das Schulzentrum in Stetten. An diesem Nachmittag fiel der Hitze wegen der Unterricht für alle Schüler aus. Lediglich die Grundschüler aus der Ganztagesbetreuung mussten auf dem Schulgelände bleiben. Klaus Flockerzie erzählt: „Wir haben drei Kinderplanschbecken gekauft. Die werden aufgeblasen und mit Wasser gefüllt.“ Alexandra Beer ist als Betreuungsmanagerin im Auftrag der Mariaberg-Heime für den organisatorischen Teil des Ganztagsprogramms verantwortlich.

Grundschüler der Ganztagsbetreuung hatten Spaß mit Gartenschlauch

„Am Donnerstag hat es allen 14 Jungen und Mädchen Spaß gemacht,“ berichtet sie. Natürlich sei nicht nur das Bassin mit Wasser gefüllt gewesen. Auch am spritzenden Gartenschlauch entwickelten sich fröhliche Wasserschlachten. Wer sich nicht in Gefahr begeben wollte, nass zu werden, konnte sich auf trockene Beschäftigungsangebote im Schatten konzentrieren.

Meßkirch: An der Kreutzer-Schule gab es nach der fünften Stunde frei

Schwieriger hat es da die Conradin-Kreutzer-Schule mit ihrem Standort mitten in der Stadt. Weil das Schulgelände größtenteils mit Asphalt versiegelt ist, ist die Hitze noch deutlicher spürbar. Aber zumindest der alte Bau in Richtung Straße müsste doch dicke Mauern haben und damit entsprechend isoliert sein? Schulleiterin Gabriele Weiß winkt ab. Im Neubau am Hang sei die Hitze erträglicher. Vor dem Altbau wachsen keine Bäume, die Schatten spenden könnten.

Keine Bäume, keine Rollos – kein Schatten

Künstliche Beschattungsvorrichtungen sind nicht vorhanden. In diesen Klassenzimmern sei bei Rekordhitze ein sinnvoller Unterricht kaum möglich, klagt die Rektorin. Daher hatten die Kinder am Mittwoch und Donnerstag nach der fünften Stunde frei. Das galt aber auch hier nicht für die rund zehn Prozent Grundschüler, die im Rahmen des Ganztagsbetriebs betreut werden. Weiß sagt: „Natürlich versuchen wir, das Nachmittagsprogramm für diese Jungen und Mädchen der Witterung anzupassen.“

Meßkirch: Goldösch-Schule schließt sich Kreutzer-Schule an

Der Regelung in der Conradin-Kreutzer-Schule schließt sich auch die kleinste Schule der Heidegger-Stadt an. Die Goldösch-Förderschule wird von Sigrid Weißhaupt geleitet. Sie sagt: „Es gibt eine Absprache zwischen den Meßkircher Schulen, die Regelungen für Hitzefrei möglichst einheitlich zu gestalten.“ Am Donnerstagnachmittag hätten die Schüler wie jede Woche einen Lernnachmittag zu bewältigen gehabt. Die Rektorin meint: „Da muss richtig gearbeitet werden. Ich glaube nicht, dass das bei der Riesenhitze am Donnerstag möglich gewesen wäre.“

Rast: Unterricht unterm Sonnensegel auf der Schulwiese

Birgit Schmon ist Rektorin der Auental-Grundschule in Rast. „Bei uns gibt es kein Hitzefrei, weil wir eine anerkannte Ganztagesschule sind,“ erläutert sie. Dennoch sind Lehrer und Schüler der kleinen Schule der Hitze nicht wehrlos ausgeliefert. Das Schulgebäude liegt am Dorfrand mitten im Grünen. Die Rektorin beschreibt: „Wir haben auf der Schulwiese ein Sonnensegel. Dorthin können wir den Unterricht verlegen.“ Schmon hat die Erfahrung gemacht: „Wenn wir morgens ganz früh die Jalousien schließen, die Fenster öffnen und Durchzug machen, können wir für erträgliche Raumtemperaturen sorgen.“