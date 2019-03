Die inzwischen fast weltweite Protestbewegung von Schülern gegen die ihrer Meinung nach nur halbherzig betriebene Klimaschutzpolitik der Regierungen hat inzwischen auch die Heidegger-Stadt erreicht. Am vergangenen Freitag kamen rund 200 Jugendliche zur ersten Friday-for-Future-Demonstration auf den Platz vor der Kirchentreppe in der Meßkircher Innenstadt. Eine Umfrage unter den Schulen und beim Gesamtelternbeirat zeigt, dass die Proteste der Schüler mit Sympathie zur Kenntnis genommen werden. Gleichzeitig machen sich Lehrer und Eltern aber auch Sorgen wegen des mit den Protesten verbundenen Unterrichtsausfalls.

Lautstark und mit klaren Botschaften demonstrierten Meßkircher Schülerinnen und Schüler. | Bild: Isabell Michelberger

Angelika Häußler ist die stellvertretende Vorsitzende des Meßkircher Gesamtelternbeirats. Eine offizielle Meinung der Elternvertreter zu den Schülerdemos gebe es noch nicht, sagt die Altenpflegerin und Mutter im Gespräch mit dem SÜDKURIER: "Wir haben Anfang April unsere nächste Sitzung und werden uns in diesem Rahmen auch mit dem Thema beschäftigen." Persönlich findet die Elternsprecherin das Engagement der Jungen und Mädchen gut. "Ich finde es ganz toll, dass die jungen Leute zu diesem wichtigen Thema etwas zu sagen haben", meint Häußler. Gleichzeitig warnt sie davor, die Protestaktion zu einem freitäglichen Dauerläufer zu machen. Damit ginge für die Schüler zu viel wertvoller Unterrichtsstoff verloren. Im Umgang mit dem Thema lobt Angelika Häußler die Conradin-Kreutzer-Schule. Dort sei Rektorin Gabriele Weiß auch in die Klasse ihres neunjährigen Sohnes gekommen und habe mit den Kindern über die Demonstration gesprochen. Die Klasse habe über eine mögliche Teilnahme diskutiert. Die Schüler hätten sich dann aber entschieden, in der Schule zu bleiben.

Den Platz zwischen Marktbrückle und St. Martinskirche hatten sich die jungen Demonstranten ausgesucht. | Bild: Isabell Michelberger

Gabriele Weiß zeigt für die Proteste der jungen Leute viel Verständnis. Die Schulleiterin verweist darauf, dass der Themenbereich "Nachhaltigkeit und Umweltschutz" natürlich seit Längerem zum Alltag ihrer Bildungseinrichtung gehöre. "Die Schüler waren deshalb schon vor Beginn der Proteste mit dem Thema Klimaveränderung vertraut", schildert die Rektorin den Alltag an ihrer Grund- und Werkrealschule. Konkret hätten die Neuntklässler bei ihrem Ausflug nach Berlin auf das Flugzeug verzichtet und seien mit dem Zug in die Bundeshauptstadt gefahren.

Absprache der drei großen Schulen

Doch wie sieht bei allem Verständnis die Praxis aus, wenn Schüler freitags demonstrieren statt zu büffeln? Wenn an diesem Vormittag eine Klassenarbeit geschrieben wird und ein Schüler fehlt unentschuldigt, gibt es für die nicht geschriebene Klassenarbeit automatisch eine Sechs. Ob die Arbeit dann auch wirklich am Freitag geschrieben werden muss und nicht auf einen anderen Wochentag gelegt werden kann, ließ die Rektorin offen. Sie verwies auf eine Absprache zwischen den Leitern der drei großen Schulen in Meßkirch: "Wir wollen, dass an allen Schulen gleich mit den Freitagsdemos und ihren Teilnehmern umgegangen wird", erklärte Weiß.

Müller sieht sich im Zwiespalt

In einem offenen Zwiespalt sieht sich Eberhard Müller, Direktor am Martin-Heidegger-Gymnasium: "Ich finde das voll in Ordnung, was die Schüler machen. Allerdings muss ich als Schulleiter selbstverständlich für die Einhaltung der Schulpflicht sorgen." Das erfolgte im Gymnasium im Vorfeld der ersten Demonstration durch einen Hinweis und die Erinnerung an die Schulbesuchsverordnung. Müller: "Freundlich, aber mit Nachdruck." Ebenso wie an der Conradin-Kreutzer-Schule gehört die Beschäftigung mit der Erderwärmung und ihren Folgen zum Unterrichtsalltag. Das Thema werde fächerübergreifend vom naturwissenschaftlichen Unterricht bis hin zu den Fremdsprachen behandelt, beschrieb Eberhard Müller den Schulalltag. Wegen einer Fortbildung war Realschulleiter Steffen Heyden für eine Stellungnahme nicht erreichbar.