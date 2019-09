von Uwe Steinbächer

Zur besten Frühschoppenzeit am Sonntag herrschte munteres Treiben rund um die Schießanlage am Sandbühlweg. Die Priviligierte Schützengilde Meßkirch hatte zum ersten Schützenfest dieser Art geladen – mit Preisschießen für Vereine, Betriebe und Privatpersonen. Dazu gab es Bewirtung.

Hätte sich mehr Besucher gewünscht: das engagierte Wirteteam der Schützengilde mit Verena Kappler, Werner Schönfisch und Ralph Rackuff, von links. | Bild: Uwe Steinbächer

Organisatoren sorgen für reibungslosen Ablauf

In der Luftgewehrhalle waren Biertischgarnituren und eine Theke aufgebaut. Im Schützenhaus saßen sich Oberschützenmeister Manfred Gommeringer und Werner Gruber an einem großen Holzschreibtisch gegenüber. Sie nahmen die Anmeldungen entgegen und machten die Auswertung der Schießergebnisse für die Siegerehrung am Nachmittag.

Der Vorsitzende der Schützengilde, Manfred Gommeringer (hinten), und Werner Gruber hatten im Schützenhaus alles im Griff. Die Resonanz auf das Preisschießen war gut. | Bild: Uwe Steinbächer

Am Stand neben der Luftgewehrhalle war Paul Waldschütz als Schießleiter eingesetzt. Ohne erkennbare Probleme absolvierten die Teilnehmer ihre fünf Probe- und zehn Wettkampfschüsse auf die Scheibe in 50 Metern Entfernung. Man konnte als Einzelschütze oder zu dritt als Team teilnehmen, so wie Anemone und Manfred Schuster. Mit ihrem Nachbarn Viktor Dizer bildeten sie den „Otto-Meckler-Club“.

Zum ersten Mal dabei war das Team „Otto-Meckler-Club“ mit (von links) Viktor Dizer, Anemone und Manfred Schuster. | Bild: Uwe Steinbächer

Elke Wulf und ihre Töchter Vanessa und Jana traten als „Wulf-Team“ an.

Das „Wulf-Team“: Mutter Elke Wulf und ihre Töchter Vanessa und Jana (von links) fanden Gefallen am Preisschießen und meldeten sich gleich mehrmals an, mit ordentlichem Erfolg. | Bild: Uwe Steinbächer

Sportliches Fazit fällt gut aus

Das sportliche Zwischenfazit von Oberschützenmeister Gommeringer fällt gut aus: „Früher gab es auch schon Laienschießen und Schießen für Betriebe und Vereine, aber in der Form mit Preisschießen und Bewirtung ist das heute eine Premiere.“ Was die Verpflegung angeht, so merkte man dem Vorstand an, hätten durchaus noch mehr Gäste kommen dürfen.

Martina und Hermann Mülherr ließen sich die Schlachtplatte schmecken. Grundsätzlich hatte die Gilde aber mit mehr Besuchern zum Mittagessen gerechnet. | Bild: Uwe Steinbächer