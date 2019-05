Rund 50 Schüler der Grafen-von-Zimmern-Realschule und des Martin-Heidegger-Gymnasiums reihten sich am Freitag in den internationalen Protest „Fridays for Future“ ein und demonstrierten in Meßkirch für eine wirksame und nachhaltige Klimapolitik.

Jugendliche fordern: Wählen gehen

Außerdem riefen die Kinder und Jugendlichen die wahlberechtigten Erwachsenen auf, am Sonntag an der Europawahl teilzunehmen. Sie sollten mit ihrer Stimme dafür sorgen, dass ein Parlament zustande komme, das sich deutlich für den Klimaschutz einsetze. Zum Abschluss der Protestkundgebung auf dem Marktbrückle organisierten die Schüler eine Müllsammelaktion im Innenstadtbereich.

Die Kreidemal- und Sprühaktion wurde als Bestandteil der Schülerdemonstration für die Reinhaltung des Klimas zur fröhlich-kreativen Einlage. | Bild: Hermann-Peter Steinmüller

Zu Beginn des Aktionstages war ein Demonstrationszug vom Schulzentrum aus in die Stadtmitte geplant. Wie die Organisatoren Jan Reichle, Paul Lotzer und Manuela Vögtle bedauerten, war die entsprechende Mitteilung nicht bis zu allen Mitschülern durchgedrungen. Als der Zug starten sollte, hatten sich viele bereits auf den Weg in Richtung Rathaus gemacht. „Daraus werden wir lernen“, betonte Jan Reichle dem SÜDKURIER gegenüber in seiner vorläufigen Schlussbilanz.

Plakate und Sprechchöre

Am Marktbrückle erreichten die jungen Umweltaktivisten dennoch die gewünschte öffentliche Aufmerksamkeit. Auf selbst gebastelten Transparenten, Plakaten und in Sprechchören machten die Schüler deutlich, dass sie nicht nur gegen die aktuelle Klimapolitik sind. Sie zeigten als wichtige Alternative die Nutzung regenerierbarer Energiequellen auf. Auf anderen Plakaten war die Mahnung zu lesen, dass es keinen „Planeten B“ gebe, auf den die Menschheit auswandern könne, wenn die Erde endgültig unbewohnbar werden sollte.

Meßkirch Meßkirchs Schüler machen am Freitag wieder für Klimaschutz mobil Das könnte Sie auch interessieren

Die Passanten und Marktbesucher reagierten auf den Schülerprotest meist eher verhalten. Niemand von ihnen reihte sich in die Protestversammlung ein oder beteiligte sich an den Sprechchören. Der ein oder andere Marktbesucher klatschte eher verstohlen Beifall. Allerdings waren viele Stimmen zu hören, die den Protest als berechtigt einordneten. Zu Diskussionen über das Klimathema mit den Demonstranten kam es kaum.

Zum Abschluss und Höhepunkt ihrer Umweltdemo sammelten die Schüler im Innenstadtbereich rund vier Säcke voll Kleinmüll ein. | Bild: Hermann-Peter Steinmüller

Ein Höhepunkt der Kundgebung war die Kreidemalaktion auf dem Asphaltbereich zwischen der Kirchentreppe und dem Marktgelände. Mit Mal- und Sprühkreide ließen die jungen Umweltaktivisten ihrer Kreativität freien Lauf.

Meßkirch 200 Schüler demonstrieren für den Klimaschutz Das könnte Sie auch interessieren

Der einzige Kommentar des Autobesitzers, der sein Fahrzeug auf dem Gelände abgestellt hatte, galt nicht etwa dem Klimaproblem, sondern der Sorge, dass etwas von der Sprühkreide an seinen Autolack käme. Diese Sorge erwies sich als unbegründet, denn die Jungen und Mädchen gingen bei der Malaktion sehr sorgsam vor. So entstanden unter Rockklängen und Protestliedern farbige Muster auf dem Einheitsgrau des Asphaltbelags, die wohl noch einige Zeit an den Klimaprotest erinnern werden.

Meßkirch Schulen wollen einheitlich auf Friday-for-Future-Demonstrationen reagieren Das könnte Sie auch interessieren

Nach der ersten Demonstration im März war den Schülern vorgeworfen worden, zwar zu protestieren, aber keine eigenen Beiträge zum Umweltschutz zu liefern. Deshalb gehörte am Freitag eine Müllsammelaktion in der Innenstadt zur Protestkundgebung. Dabei kamen rund vier volle Abfallsäcke zusammen, die die Schüler über den städtischen Bauhof entsorgen konnten. Jan Reichle: „Es waren hauptsächlich kleine Müllstücke und darunter viele Zigarettenkippen, die wir aufsammelten.“