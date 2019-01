Ein fröhliches Hallo, Begeisterung und großes Staunen gab es im Turmzimmer des Meßkircher Schlosses, in dem Arbeiten von Schülerinnen und Schülern der Goldösch-Schule zu sehen sind. Es handelt sich dabei um Ergebnisse des ersten kunstpädagogischen Projekts anlässlich einer Ausstellung in der Kreisgalerie. Schüler der dritten bis zur neunten Klasse befassten sich mit der Ausstellung "Drei Malerfreunde von der Oberen Donau. Gottfried Graf, Josef Alfons Wirth und Albert Mueller" und ließen sich unter der Anleitung von Carola Riester zu eigenen Arbeiten inspirieren.

Hohe Kreativität

"Es ist interessant, was an Impulsen von der Ausstellung ausging", staunte Edwin Ernst Weber, der Leiter der Kreisgalerie im Meßkircher Schloss. Es sei ein erstaunliches und wundersames Projekt, lobte er die Kreativität der Kinder und Jugendlichen sowie das Engagement der Projektleiterin Carola Riester. "Es war für die Schülerinnen und Schülern ein besonderes Erlebnis, als Künstler im Schloss unterwegs zu sein und jetzt eine eigene Vernissage zu bekommen", freute sich auch Sigrid Weißhaupt, Schulleiterin der Goldösch-Schule. Sie habe viele tolle Rückmeldungen ihrer Eleven auf das Projekt bekommen. So habe ein Drittklässler begeistert erzählt: "Man konnte Farben erfinden."

Von dem neunjährigen Andre Jäger hängen mehrere Arbeiten in der Ausstellung. Mit einem Kohlestift hat er sich und seinen besten Freund Jonas gezeichnet. | Bild: Michelberger, Isabell

Die Schwarz-Weiß-Bilder mit ihrem kindlichen Charme, die bunten fröhlichen Gemälde, die lustigen Figuren, die mitten im Raum aufgestellt sind, sowie die farbig leuchtenden Transparentpapier-Figuren, die vor den Fenstern von der Decke herab hängen, bilden zusammen ein reizvolles Ensemble. "Es war eine richtig gute Zeit. Ihr seid mir ans Herz gewachsen", wandte sich Carola Riester an die jungen Künstler. Sie lobte die Kooperation mit der Schule und der Stadt, von denen sie eine große Unterstützung erfahren habe. Für sie war es spannend, welche Arbeiten der drei Freunde von der Oberen Donau besonders auf die Schülerinnen und Schüler wirkten. "Es war schön zu erleben, mit welcher Selbstverständlichkeit sie ans Werk gegangen sind", beschrieb Riester den Arbeitsprozess der Gruppen.

Sogar abstrakte Farbkompositionen

Während Graf, Wirth und Mueller sich in ihren Landschaftsbildern mit dem Oberen Donautal und mit Italien beschäftigten, malten die Goldösch-Schüler die Landschaften, die für sie wichtig sind wie beispielsweise die Fähre über den Bodensee. Neben den kubistischen Arbeiten hätten sie sogar abstrakte Farbkompositionen entworfen. "Da arbeitet man in Akademien oft lange hin", so Carola Riester. Gleich bei der Vernissage konnten einige junge Künstler einen roten Punkt auf den Rahmen ihrer Bilder kleben, was bedeutet: Die Arbeit ist verkauft.