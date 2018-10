Ihr Können bewiesen die Künstler auf der Bühne sowohl mit Sketchen aus dem Alltag als auch mit Hits aus Pop und Rock, bis zu den Gipsy Kings, denen sie natürlich schwäbische Texte gaben. Ihre Mimik und Gestik forderte stets zu Lachsalven heraus.

Das Publikum kann kaum mehr Luft holen vor Lachen, als Schorsch (Markus Burkhardt) sich unter die Zuschauer mischt, um eine passende Frau zu suchen. | Bild: Isabell Michelberger

Gleich beim ersten Song zeigte Saubachkomede auf, wie viel mehr das Schwäbische auszudrücken vermag: "Wir wachset it, wir grotet." Das bedeutet, wo Kinder in anderen Regionen schlichtweg wachsen, geraten die Schwaben-Kinder gut. Deshalb stand an dessen Ende der Wunsch: "I hoff, dass des Liedle ebbes nützt, weil schwäbisch g'hört g'schützt." Dass es innerhalb von Oberschwaben jedoch Unterschiede gibt, machten die Biberacher an ihrem "schmeichelhaften Autokennzeichen" fest, da BC für "best cardrivers" (beste Autofahrer) stehe, SIG hingegen für "Seggel im Geppel". Alwin Hagel verwies dann noch auf seine persönliche Multi-Tasking-Fähigkeiten, denn er könne "biesle und dusche" zugleich.

"Putzfrau, Putzfrau"

Die fünf Komödianten zeigten sich nicht nur kreativ, wenn es um schwäbische Namensneuerungen ging wie "Hopfa-Schmusi" oder "Vollkornsprudel" für Bier oder "Hosefallenripser" für eine Schnulze, sie spielten auch gerne mit Wörtern und Sätzen. Dass sich der Menschen mit den Jahren verändern muss, lautet auf gut Saubachkomedisch: "Wer it mit d'Zeit goht, goht mit d'Zeit." Amüsant waren die umgedichteten Lieder. Die Fünf sangen auf den Hit "Moskau" der Gruppe Dschinghis Khan ein Lob auf die wichtigste Kraft in einem Unternehmen, nämlich: "Putzfrau, Putzfrau, hat die Firma in der Hand, leiste ja keine Widerstand." Aus Falcos "Jeanny" machte die Saubachkomede ein "Schiri", um die aufgepeitschten Emotionen auf dem Fußballplatz wiederzugeben mit dem Ausruf "Schiri, do isch doch nichts gwäe!"

Das Publikum bog sich vor Lachen als Alwin (von links) und Edgar Hagel, Markus Burkhardt und Egon Hagel als Gesangverein "Inkontinenzia" ihrem dementen Sangesbruder (Michael Ogger) zum Geburtstag ein Ständchen darbrachten und in die Rede immer wieder die halbeDorfgeschichte einfloss. | Bild: Isabell Michelberger

Tränen lachte das Publikum bei einem Sketch, in dem vier Männer bei einer Hochzeit ungeduldig in der Schlange zum Buffet stehen. Während sie sich aufregen, dass es auf jeder Hochzeit "allweil Kartoffelgratää" gebe und kein stinknormaler Kartoffelsalat, der ein bisschen "schlonzt", spielt der Alleinunterhalter unverwüstlich schräge Unterhaltungsmusik. Egon Hagel verkörperte dabei optimal den auf gute Laune getrimmten Musiker und bekam nach jeder Liedsequenz Applaus. Die Komödianten steigerten sich während des Abends so sehr, dass sie am Ende des Programms lang anhaltenden Applaus erhielten und dafür eine dritte Zugabe lieferten.

