Rund 100 Besucher erleben St. Martin bei einer etwas anderer Kirchenführung – über die Baustelle

An den Baumaßnahmen der Kirche St. Martin in Meßkirch herrscht großes Interesse: Rund 100 Besucher nahmen an einer Kirchenführung teil, um sich über die Innenrenovierung informieren zu lassen. Derweil sammelt der Bauförderverein St. Martin weiterhin Spenden, obwohl der Verein den garantierte Zuschuss von 400 000 Euro für die Arbeiten bereits Ende 2018 erreichte. Unter anderem wird noch Geld für eine neue Orgel benötigt.