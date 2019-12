von H.-P. Steinmüller

Meßkirch – Für die einen ist es die schönste Zeit des Jahres, für die anderen ist die Zeit zwischen dem ersten Advent und Heiligabend schlicht die anstrengendste und stressigste Zeit überhaupt. Wie halten es Bürger aus Meßkirch und seinen Stadtteilen mit der vorweihnachtlichen Ruhe? Welche Mittel nutzen sie, um dem Trubel der Vorweihnachtszeit zu entfliehen? Die kleine SÜDKURIER-Umfrage zeigt es deutlich: Es gibt Chancen, persönliche Ruhepunkte zu finden, sie müssen nur genutzt werden.

Martin Henkenius ist als Regionaldirektor Hausherr in der Meßkircher Sparkasse. Der Banker bestätigt zunächst, dass sich berufliche und halb-berufliche Termine ab November ballen. Dennoch fühlt sich der Bankkaufmann nicht gestresst. Das liege auch an seinem Hobby. Henkenius ist aktiver Bläser im Leibertinger Musikverein: „Wir haben beispielsweise am dritten Adventssonntag traditionell mehrere Auftritte, das nehme ich für mich als persönliche Verschnaufpause, um den Alltag hinter mir zu lassen.“ Vorweihnachtliche Ruhe findet er abends, wenn er bis tief in die Nacht Weihnachtspost erledigt. Weihnachtsgeschenke hat der Sparkassenchef noch nicht besorgt: „Ich nehme mir dafür einen Tag Urlaub und besorge die Geschenke in örtlichen Geschäften.“

In Heudorf wohnt Siegbert Jäger. Der Fertigungsplaner dirigiert die Musikkapelle Schwenningen, leitet eine Jagdhorngruppe und geht als passionierter Jäger regelmäßig auf die Pirsch. Sein Rezept, um dennoch im Advent zur Ruhe zu kommen, drückt er in zwei Worten aus: „konsequentes Planen“. Es kommt ihm sehr gelegen, dass mit dem Jahreskonzert der Schwenninger Kapelle am ersten Adventssonntag der Druck schon etwas abnimmt. Wenn Jäger das Konzert der Musikkameraden in Heudorf besucht, macht er das in Begleitung seiner Frau. Für beide sei das dann eine adventliche Auszeit. Innere Ruhe findet der Jäger auf seinem Wildschweinansitz.

Uta Probst, Hundezüchterin aus Heudorf, und der Pensionist Peter Greif zeigen der vorweihnachtlichen Termin- und Einkaufsflut ebenfalls die Rote Karte. Probst verschenkt im Freundes- und Bekanntenkreis selbst gemachte Öle, Kräutersalze oder Liköre. Peter Greif überlässt die Geschenkebeschaffung seiner Frau. Der frühere Meßkircher Feuerwehrkommandant schwärmt bereits vom Weihnachtsessen – Rollbraten mit Kartoffelsalat. Das sei seit 20 Jahren so üblich.

Christa Golz, frühere Stadträtin und Hausfrau, und Sigrid Weißhaupt, Rektorin der Goldösch-Schule, freuen sich schon darauf, Patenkinder und Enkel zu beschenken. Für die Schulchefin war beispielsweise das gemeinsame Adventsessen mit den Kollegen der Schule ein vorweihnachtlicher Ruhepunkt. Christa Golz hat in der letzten Woche des Jahres einen Festmarathon zu bewältigen – eines von sieben Enkeln und der Ehemann haben zwischen Weihnachten und Silvester Geburtstag. Trotzdem sagt die Meßkircherin: „Wir lassen uns nicht stressen.“ Die Geschenke habe sie seit drei Wochen zusammen.