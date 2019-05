Meßkirch – Drei Tage, von Samstag, 25. Mai, bis Montag, 27. Mai, wird in Ringgenbach, einem knapp 200 Einwohner zählenden Ortsteil der Stadt Meßkirch, kräftig gefeiert. Der Narren-, Kultur- und Sportverein (NKSV) lädt zum Frühlingsfest ein. Veranstaltungsort ist die urig-gemütliche Festhalle „vom Bobbo“ alias Norbert Veeser, die normalerweise als Stellplatz für landwirtschaftliche Geräte dient.

Beim Frühlingsfest präsentiert sich die Halle wie verwandelt, nichts erinnert an Maschinen, lediglich ein paar landwirtschaftliche Handgeräte aus früheren Zeiten sind dekorativ an den Wänden angebracht. Eine Festküche mit Ausschank und Barbetrieb ist in den Festraum integriert.

„Für genügend Abwechslung ist an allen drei Tagen gesorgt“, stellt der Vorsitzende des NKSV, Michael Walz, in Aussicht. Schon am Samstagabend zum Festauftakt um 20.30 Uhr mit der neu ins Programm aufgenommenen Band „Schwaben-Party“ dürfte das Stimmungsbarometer auf „gute Laune“ stehen. Die Band spielt einen Mix aus Oldies, Schlagern und Charthits. Einlass ist ab 16 Jahren mit Partypass.

Am Sonntag sorgt die Blaskapelle „Harmonie Schwenningen“ beim Frühschoppen ab 11 Uhr für Musik. Besonders beliebt ist die Ringgenbacher Festküche. „Dank unserer reichhaltigen Speisekarte darf die Küche zu Hause kalt bleiben“, sagt Michael Walz. Bei gutem Wetter bietet die Eingangsgalerie ein schönes Plätzchen, um das muntere Geschehen beim Frühlingsfest zu verfolgen. Die „Flotten Grenzler“ erfreuen die Gäste ab 16.30 Uhr mit böhmisch-mährischer Blasmusik bis in den späten Abend hinein. Zur Kaffeezeit am Sonntag wartet auf die Besucher eine große Auswahl an Kuchen und Torten.

Am Montag ist die Festhalle schon ab 11.30 Uhr geöffnet. Es gibt wieder ein reichhaltiges Mittagessen. Das Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt beginnt um 14 Uhr mit dem Kinderfest und Seniorennachmittag. Um 16 Uhr heißt es dann: auf geht‘s zum Feierabendhock. Für Musik sorgt ab 19 Uhr das Duo Anja & Chris. „Das Miteinander innerhalb des NKVS Ringgenbach mit seinen rund 180 Mitgliedern ist seit Jahren vorbildlich und trägt zum guten Gelingen unseres Frühlingsfestes bei“, betont Michael Walz. Das ganze Dorf helfe mit und stehe hinter dem Frühlingsfest.