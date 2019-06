Meßkirch vor 3 Stunden

Ringgenbach ist Spitzenreiter bei Meßkirchs Ortschaftsratswahlen

Bei den Wahlen der Ortschaftsräte in den sieben Meßkircher Ortsteilen lag die Wahlbeteiligung in Ringgenbach mit 81,3 Prozent am höchsten. Den niedrigsten Wert gab es in Menningen – hier lag die Beteiligung bei 58,8 Prozent. In beiden Ortschaften hatte es jeweils eine gemeinsame Liste aller Kandidatinnen und Kandidaten gegeben.