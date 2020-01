Mehr als 20 Jahre lang hat Che Guevara revolutionäre Blicke auf die Schüler der 5. Klassen des Meßkircher Martin-Heidegger-Gymnasiums geworden, die den Freiheitskämpfer meist gar nicht kennen, wie es in einer Mitteilung der Schule heißt. Auch sonst sah man den Wänden mancher Räume die Spuren an, die sich über die Jahrzehnte angesammelt hatten. Zusätzlich fanden sich Schülerzeichnungen, die mit dem Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule schwer in Einklang zu bringen waren.

Schulleiter rief zum Aktionstag auf

Um diesem Missstand schnell und unbürokratisch Abhilfe zu schaffen, wurde von der Schulleitung ein Aktionstag festgesetzt, an dem die ersten Klassenzimmer einen neuen Anstrich erhalten sollten. Wer mitmachen wollte, konnte sich freiwillig melden.

Meßkirch Neues Führungsduo fürs Heidegger-Gymnasium: Was Tobias Andelfinger und Simone Hägele-Schatz vorhaben Das könnte Sie auch interessieren

Um 11.30 Uhr schon zehn Räume gestrichen

Die Zahl der Rückmeldungen war überwältigend, wie die Schule weiter mitteilt. Mehr als 100 Eltern, Lehrkräfte und Schüler fanden sich am Samstagmorgen mit Pinseln, Walzen und Leitern ein, um den Klassenzimmern einen neuen Glanz zu verleihen. Dabei legten die Helfer ein so großes Tempo vor, dass bereits um 11.30 Uhr zehn Räume gestrichen waren und sich die kleinen und großen Maler beim gemütlichen Abschlussvesper mit Leberkäsweckle und Laugenkringeln stärken konnten.

Projekte sollen Begegnungen außerhalb des Unterrichts ermöglichen

Schulleiter Tobias Andelfinger dankte allen Beteiligten für das große Engagement. Es gehe auch darum, Begegnungen außerhalb des Unterrichts zu ermöglichen und gemeinsam Projekte zu verwirklichen. Er betonte, dass sich das Martin-Heidegger-Gymnasium glücklich schätzen könne, eine Schulgemeinschaft zu haben, die so viel Zusammenhalt und Einsatzbereitschaft zeige.