Meßkirch-Rengetsweiler – „Man soll die Feste feiern, wie sie fallen“, lautet seit Jahren das Motto der Rengetsweiler-Musikanten, die traditionellerweise das Waldfest in Verbindung mit dem Muttertag feiern. Darauf richten die Veranstalter auch ihr großes Unterhaltungsprogramm aus, das am Samstag, 11. Mai, um 18 Uhr mit Musik der Musikkapelle Kolbingen beginnt. „Unser dreitägiges Festprogramm soll alle Besucher aus Nah und Fern, die in einer großen Gemeinschaft mitfeiern wollen, erfreuen“, so Vorsitzende Monika Huber.

Am Samstagabend ab 20.30 Uhr wird die „Alpen-Mafia“ bei der Lederhosen- und Dirndl-Party die Stimmung kräftig anheizen. Eine besondere Vergünstigung erwartet die Besucher zwischen 18 und 19 Uhr, denn Eintritt und eine Maß Bier kosten in der Zeit nur neun statt 12 Euro. Im Sinn der Jugendschutzverordnung ist der Eintritt unter 18 Jahren nur mit Party-Pass möglich.

Die Mitglieder des Musikvereins Rengetsweiler und viele freiwillige Helfer aus dem Ort und der angrenzenden Gemeinden sorgen dafür, dass es beim Waldfest an allen Tagen ein umfangreiches Angebot an Speisen und Getränken gebebn wird.

So kann auch am Muttertag die Küche zu Hause getrost kalt bleiben. Allen Müttern – und nicht nur ihnen – soll die Möglichkeit gegeben werden, den Sonntag zusammen mit der ganzen Familie auf dem Waldfest zu verbringen, das Mittagessen, Kaffee, Torten und Kuchen sowie das Unterhaltungsprogramm zu genießen. Auch die Weizenbiertheke hat sich in der Vergangenheit als beliebter Treffpunkt herauskristallisiert, so die Erfahrung der Veranstalter.

Blasmusik mit Peng

Für die kleinen Festbesucher sind am Sonntag und Montag eine große Hüpfburg und Riesenrutsche aufgebaut. An musikalischer Abwechslung vom Frühschoppen ab 11 Uhr über das Mittagskonzert der Musikkapelle Menningen bis hin zum Auftritt der Musikkapelle Inzigkofen ab 14 Uhr fehlt es nicht. Zum Abschluss spielt am Sonntag ab 18 Uhr die bekannte Blaskapelle Peng. Der Eintritt ist frei.