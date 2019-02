Meßkirch 11. Februar 2019, 14:29 Uhr

Raubüberfall auf Meßkircher Restaurant

Opfer eines Überfalls ist am Samstag, gegen 21 Uhr, eine Gastwirtin in ihrem Restaurant in der Stockacher Straße in Meßkirch geworden. Ein Krimineller forderte nach Polizeiangaben Bargeld und drohte mit einer Pistole.