Bei einem Vor-Ort-Termin mit Stadtbaumeister Stephan Frickinger wurden mit den Anwohnern sowohl die Standorte der Bäume in diesem Straßenzug in der Stadt Meßkirch fixiert wie auch die Lage der künftigen Parkplätze festgelegt. Vor diesem Termin hatten Anwohner gegen die Planungen für diese Allee protestiert.

Bei einem Vor-Ort-Termin am 12. Februar konnte zwischen Anwohnern der Dr. Conrad-Gröber-Straße und der Stadt ein Kompromiss gefunden werden, was die geplante Pflanzung von Bäumen in diesem Straßenzug anlangt. Dies teilte Stadtbaumeister