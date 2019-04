Damit die Schüler eine Profi-Musikerin hautnah erleben konnten, hat Lehrerin Renate Biselli die Pianistin Henriette Gärtner an die Conradin-Kreutzer-Schule nach Meßkirch eingeladen. Diese nahm sich zwei Schulstunden lang Zeit, um den Viertklässlern einige Stücke vorzuspielen, zu erklären und viele Fragen zu beantworten. Danach kamen auch die Fünftklässler und einige Schüler aus der Abschlussklasse in diesen besonderen Genuss.

Jenica Freitag: "Mir hat am besten gefallen, dass wir so viel Fragen stellen durften. Beeindruckt hat mich, dass Henriette Gärtner mit fünf Jahren ihr erstes Konzert gegeben hat." | Bild: Isabell Michelberger

Initiative einiger Musiker

Da es leider nur wenige junge Menschen im Publikum der Konzertsäle gebe, hätten einige Musiker die Initiative ergriffen, um den Konzertsaal in die Schulen zu bringen. Diesem Projekt „Rhapsodie in School“ lag der Besuch von Henriette Gärtner in der Schule zugrunde.

Nick Schmieder: "Ich fand es toll, als sie den Walzer gespielt hat. Erstaunlich ist es, dass sie mit drei Jahren anfing, Klavier zu spielen." | Bild: Isabell Michelberger

Sie erzählte ihren aufmerksamen Zuhörern von Edvard Grieg, der in der Zeit der Romantik komponiert habe. Der Norweger habe in Leipzig studiert und sei danach in sein Heimatland zurückgekehrt. Und erst nach seiner Rückkehr habe er seinen eigenen Kompositionsstil entwickelt. Wie das klingt, ließ die Pianistin mit Auszügen aus der Holbein-Suite hören.

Minan Siteyfo: "Es war faszinierend, dass sie so schnell spielt und dann so langsam." | Bild: Isabell Michelberger

Die Schüler staunten, wie schnell und kraftvoll sich die Hände von Henriette Gärtner über die Tasten bewegten, und klatschten nach jedem Stück kräftig Beifall. Die Pianistin erzählte auch von den Tänzen, wie der Sarabande oder Gavotte. „Diese Tänze werden gerne in den Suiten eingebaut“, erklärte sie ihrem jungen Publikum. Im Mittelteil der Gavotte der Holbein-Suite habe der Komponist sogar einen Dudelsack imitiert.

Sarina Wachter: "Mich hat es fasziniert, wie sie gespielt hat: die Schnelligkeit, die Töne und die Langsamkeit mittendrin." | Bild: Isabell Michelberger

Mit fünf Jahren erstes Konzert gegeben

Erstaunte Gesichter gab es, als Henriette Gärtner erzählte, dass sie mit drei Jahren angefangen habe, Klavier zu spielen. Mit vier Jahren habe sie an ihrem ersten Wettbewerb teilgenommen und mit fünf Jahren ihr erstes Konzert gegeben.

Meßkirch Ganz neue Sicht auf Musik: Pianistin Henriette Gärtner auf Leinwand Das könnte Sie auch interessieren

„Wie finden Sie Ihren Beruf?“, wollte eine Schülerin wissen. „Super“, antwortete Henriette Gärtner spontan. Als Pianistin forme sie selbst die Töne und interpretiere die Stücke auf ihre eigene Weise. „Die Stücke kann ich immer wieder neu bauen. Ich spiele sie nie gleich“, formulierte sie ihre Passion.

Giada-Dalila Hollauer: "Dass sie zwei Flügel und ein Klavier zu Hause hat, hat mich beeindruckt. Pianistin zu sein, ist bestimmt ein schöner Beruf." | Bild: Isabell Michelberger

"Spielen Sie auch, wenn Sie traurig sind?"

„Spielen Sie auch, wenn Sie traurig sind?“, war die nächste Frage. „Stimmungen darf man sich als Profi-Musiker nicht unterwerfen“, erklärte die Musikerin. „Was machen Sie, wenn Ihnen nach dem Konzert die Finger wehtun?“, wollte ein Junge wissen. „Wenn etwas wehtut, dann stimmt etwas nicht“, erläuterte Gärtner, die sich in ihrem Studium genau mit diesem Thema intensiv befasst hatte. Die Musiker müssten ihren Körper trainieren, um die einseitige Belastung beim Üben auszugleichen.

Celina Paletta: "Mir hat am besten gefallen, dass sie so schnell und schön gespielt hat. Ich glaube, dass das Leben als Pianistin schön ist, weil es immer viele Leute gibt, die zuhören." | Bild: Isabell Michelberger

Zum Abschluss ein Walzer und Autogramme

Zum Abschluss belohnte die Pianistin ihr Publikum mit einem Walzer von Chopin und zahlreichen Autogrammen.