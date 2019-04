Zuzana Suchanova (Pressburg), Tomislav Baynov (Sofia und Trossingen), der Leiter des Baynov-Ensembles, Olga Alexeeva (St. Petersburg) und Luigi Caselli (Bologna) spielten in Meßkirch selten aufgeführte Werke für Klavier zu sechs und acht Händen. Werke, die Tomislav Baynov in jahrelanger Suche in Archiven und alten Notenbeständen aufgespürt hat.

In jeweils wechselnder Besetzung kamen im ersten Teil des Konzerts fünf auch in großen Konzertsälen wenig bis nicht bekannte Paraphrasen für sechs Hände des als Klavierkomponist überaus produktiven Carl Czerny (1791-1857) zu Gehör: Das Halleluja von Händel, die Ouvertüre zur Oper „Figaros Hochzeit“ und eine Fantasie über Themen aus Opern von Mozart, ein Marsch aus Verdis Oper „Giovanna d’Arco“ (Die Jungfrau von Orléans) und „Variations brillantes“ über ein Thema aus der Oper „Norma“ von Bellini, alle Stücke mit sonoren Mittelstimmen, soliden Bässen und lieblichem bis frechem Oberstimmengeklingel geschickt, klangvoll und effektiv gesetzt.

Perfektion in Technik und Zusammenspiel

Da die Interpreten international erfahrene Künstler sind, die zum Teil schon lang zusammen musizieren, ließen Technik und Zusammenspiel keine Wünsche offen. Auf „Souvenir d’Espagna“ von Chabrier, als Orchesterstück besser bekannt, ebenfalls sechshändig gespielt, folgten zwei Raritäten: der „Galop-Marche“ von Lavignac und „Bolero Fanfare“ seines Schülers Gabriel van Calt für Klavier zu acht Händen.

Zuzana Suchanova war gefordert

Da alle vier Künstler eher schlank zu nennen sind und vier Klaviersessel längs gestellt waren, wurde es vor der Tastatur nicht allzu eng. Jeder und jede kam noch mit beiden Händen an seinen Abschnitt der Tastatur; nur Zuzana Suchanova, die ihren Platz ganz rechts hatte, war sportlich gefordert: Sie musste alle paar Sekunden aufstehen und mit einer Hand die Noten wenden, während die andere Hand weiterspielte. Für den Beifall bedankten sich die vier Künstler mit einem sechshändigen Stück eines russischen Komponisten, das Olga Alexeeva mitgebracht hatte.