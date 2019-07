Das warme Wetter lud spontan dazu ein, sich die Stühle im kühlen Meßkircher Schlosskeller zu schnappen, um sie nach draußen auf die Wiese zwischen Schloss und Hofgarten zu tragen. In der freien Natur ließ es sich gut diskutieren und Die Runde im Grünen zeigte darüber hinaus auch den offenen Charakter der Veranstaltung.

Die Gruppe diskutierte zuerst über den Unterschied zwischen Jugend und Jugendlichkeit und welche Eigenschaften der Jugend zugeschrieben werden. Schnell bewegte sich das Gespräch in Richtung Politik, da etliche meinten, die Politiker seien überaltert und sprächen die Jugend in keiner Weise mehr an. Man habe den Eindruck, Politiker nähmen die Anliegen der Jugend nicht ernst genug. Deshalb stellten die Teilnehmenden des Philosophischen Cafés Überlegungen an, wie die Politik es schaffen könnte, an die Jugendlichen heranzukommen.

Das Verhältnis zwischen den jüngeren und den älteren Generationen habe sich in den vergangen Jahrzehnten ebenfalls stark verändert. Während früher die älteren Menschen durch einen Wissensvorsprung profitieren konnten, stünden sie mittlerweile eher außerhalb dessen, was Jugendliche interessiere. „Heute fragt niemand mehr den Opa, wenn er etwas wissen will“, lautete eine nüchterne Feststellung, denn das Internet halte eine Flut von Informationen parat.

„Wie war Heidegger als Mensch? Hätte er auch gerne ein Selfie von sich gemacht?“, leitete eine Frage zum weiteren Thema über. Ein Selfie diene der Selbstinszenierung. In der Vor-Smartphone-Zeit hätten die Menschen dies auf anderem Wege und über andere Medien gemacht. Letztendlich seien auch Texte und Gedanken in gewisser Weise eine Form der Selbstinszenierung. Die Teilnehmenden hatten auf alle Fälle viel Vergnügen daran, sich über Verschiedenstes kontrovers zu unterhalten.