Beim diesjährigen Neujahrsempfang sprach es Bürgermeister Arne Zwick an: Der seit Langem geplante neue Kindergarten-Bau soll nun nicht mehr bei der Conradin Kreutzer Grund- und Werkrealschule entstehen.

Verweis auf Verkehrsbelastung

Damit war zugleich der öffentliche Schlussstrich unter eine Diskussion gezogen, die den Gemeinderat im vergangenen Jahr in mehreren Sitzungen beschäftigt hatte und in der die Leitung der Kreutzer-Schule sich unter anderem mit Verweis auf die Verkehrsbelastung vehement gegen den Neubau-Standort an der Kreutzer-Straße ausgesprochen hatte.

Noch kein Ergebnis

„Der Standort ist jetzt tot“, hatte der Bürgermeister beim Neujahrsempfang im Schloss festgestellt und ergänzt: Man brauche den Platz später für andere Dinge im Schulbereich. Wo stattdessen gebaut werden soll, sei Gegenstand von derzeit laufenden Überlegungen, sagt Zwick auf Nachfrage in dieser Woche. Ein Ergebnis gebe es noch nicht. „Wir sind jetzt gerade in der Neufindungsphase und es gibt viele Ideen, an denen wir dran sind.“ Dabei gebe es einen klaren Zeithorizont: „Das Thema muss bis zum Herbst vom Tisch sein“, sagt er mit Blick auf Abgabefristen für die erforderlichen Zuschussanträge für den Kindergarten-Neubau.

Ergebnis der Planungen

Auf die Frage, weshalb der Standort an der Kreutzer-Schule nicht schon früher als ungeeignet erkannt wurde, entgegnet Zwick, dass sich dies während des Planungsprozesses so ergeben habe. So sei vor allem das Thema der zukünftigen Ganztagesbetreuung an der Schule eine zu große Unbekannte und der Kindergarten habe doch mehr Platz benötigt, als ursprünglich geplant. Zwar hätte man den Bau am angedachten Standort realisieren können, doch die Frage hätte sich eben gestellt, ob dann nicht der Platz für ein Ganztagesbetreuungsangebot verbaut worden wäre, wie es vielleicht in 20 Jahren einmal nachgefragt sein wird.

Thema Verkehrsführung

Konkret: Es hätte dann keine zusätzliche Erweiterungsmöglichkeit für die Schule gegeben. Die Themen „Verkehrskonzeption“ und „Parkplätze“, an denen sich in den Gemeinderatssitzungen immer wieder die Diskussionen entzündet hatten, seien dagegen keine zentralen Beweggründe dafür gewesen, die Standortsuche für den Kindergartenbau neu anzugehen, sagt der Bürgermeister. Dass die Verkehrsführung beim Standort Kreutzerschule indes ein zentraler Punkt bei dem Kindergartenneubau sein würde, war allen Beteiligten von Beginn an klar gewesen. So herrscht schon jetzt viel Verkehr zu den Stoßzeiten, wenn Schulkinder gebracht oder abgeholt werden und dieser Verkehr wäre noch größer geworden, sobald der Kindergarten in Betrieb genommen worden wäre.

Kosten von bis zu 5 Millionen Euro

Seitens des Gemeinderats hebt Christa Golz, Vorsitzende der CDU-Fraktion, die Bedeutung des Kindergartenneubau-Projekts für die Stadt hervor. „Das wird ein Projekt, das mindestens vier bis fünf Millionen Euro kosten wird“, stellt sie fest. Auf das Thema des künftigen Kindergarten-Standorts angesprochen sagt sie, dass die ehemalige Landwirtschaftsschule ihres Wissens mittlerweile nicht mehr zur Diskussion steht. Nach ihrem Kenntnisstand werde ein städtisches Gelände bei der Stadtausfahrt in Richtung Autohaus Moser, auf der gegenüberliegenden Seite des Autohauses, vermessen. Das Räffle-Grundstück an der Kreutzer-Straße könnte nach dem derzeitigen Planungsstand eines Tages als Platzreserve für eine erweiterte Ganztagesbetreuung oder für einen Neubau der Förderschule dienen.

Rückblick Im Dezember 2017 hatte der Gemeinderat den Weg dafür frei gemacht, dass die Weiterentwicklung der Kindergarten-Landschaft in der Kreutzerstadt angegangen werden konnte. Das Gremium stimmte der Planung eines Kindergarten-Neubaus zwischen der Conradin-Kreutzer-Grund- und Werkrealschule und der Schulturnhalle auf der dortigen Freifläche beim Parkplatz, der ebenfalls überplant werden sollte, zu. Zu diesem Zeitpunkt war die folgende Zeitachse in der Kindergartenentwicklung genannt worden: Die Planung eines Kindergartens mit drei Gruppen und einer Krippengruppe sollte bis Herbst 2018 abgeschlossen sein, um Landes-Fördermittel beantragen zu können, hatte die Stadtverwaltung informiert. Somit sollte für das Frühjahr 2019 ein Antrag auf Ausgleichsstockförderung für den ersten Bau eines neuen Kindergartens gestellt werden und mit der Umsetzung des Baus sollte so spätestens im Herbst 2019 begonnen werden. Als denkbar genannt wurde dann ein Erstbezug des neuen Gebäudes Mitte 2020, sodass der St. Raphael-Kindergarten im Herbst 2020 abgerissen werden könnte und in den Neubau umziehen sollte. In der Folge sollte dann dort ein weiterer Neubau entstehen, der bis 2022 hätte abgeschlossen sein sollen und der dann Platz für die Kinder des Schlosskindergartens hätte bieten sollen. (mos)