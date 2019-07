In der letzten Sitzung vor der Sommerpause hat der Ortschaftsrat Ringgenbach mit der Konstitution die Arbeit für die neue Legislaturperiode aufgenommen, wie Ortsvorsteher Harald Veeser in einem Pressetext mitteilt. Gleichzeitig wurde mit Konrad Strigel ein verdientes Gremiumsmitglied verabschiedet, nachdem er auf eine erneute Kandidatur verzichtet hatte. Er gehörte 20 Jahre dem Ortschaftsrat an und war über einen Zeitraum von zehn Jahren zugleich stellvertretender Ortsvorsteher.

Wichtigkeit dieses Ehrenamtes

Bürgermeister Arne Zwick hob die Wichtigkeit dieses Ehrenamtes in seinen Dankesworten hervor und ging vor allem auf die Aktivitäten für die Entwicklung der Dorfgemeinschaft ein. Jede Minute ist gut investiert. Für die langjährige Tätigkeit erhielt Konrad Strigel die Medaille des Gemeindetages Baden-Württemberg. Ortsvorsteher Harald Veeser würdigte in seinen persönlichen Worten das außergewöhnliche Engagement von Konrad Strigel für seine Heimat Ringgenbach. Getreu dem deutschen Sprichwort: „Wenn man Spaß an einer Sache hat, dann nimmt man sie auch ernst“ habe Strigel immer gehandelt. In den Jahren seines Wirkens konnten viele Maßnahmen zur guten und positiven Entwicklung von Ringgenbach realisiert und auf den Weg gebracht werden.

Bürgermeister Arne Zwick (rechts) dankt dem scheidenden Ortschaftsrat Konrad Strigel. | Bild: privat

Ortsvorsteher Veeser bestätigt

Bürgermeister Arne Zwick vereidigte als neues Mitglied Christian Strigel neben den wiedergewählten Räten. Bei den Wahlen wurde Ortsvorsteher Harald Veeser im Amt bestätigt. Als sein erster Stellvertreter wurde Karl-Heinz Droxner und als zweiter Stellvertreter Christian Fecht gewählt. Das Wahlergebnis war jeweils einstimmig, was die gute Arbeit und das gute Miteinander der vergangenen Jahre widerspiegelt und eine hervorragende Basis für die weiteren Tätigkeiten zur zukünftigen Entwicklung von Ringgenbach darstellt.