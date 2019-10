von Sandra Häusler

Den ökumenischen Kinderbibeltag in Meßkirch gibt es seit 21 Jahren. Veranstalter sind die römisch-katholische Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf und die evangelische Kirchengemeinde Meßkirch. Knapp 50 Kinder im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren und 16 Gruppenbegleiter verbrachten am Samstag den Tag miteinander und setzten sich im Herz-Jesu-Heim mit der Person Davids unter dem Motto „David – vom Hirten zum König“ auseinander.

Besuch der Bibelgalerie in Meersburg als Vorbereitung

Über keine Person sei in der Bibel so viel zu lesen, sein Name werde insgesamt 899 Mal erwähnt, gibt Sybille Konstanzer, die Gemeindereferentin der Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf, an. In Vorbereitung auf den Kinderbibeltag hatte sie gemeinsam mit Pfarrerin Anja Kunkel, Birgit Steffeck, Gaby Martin und Gertrud Lilienthal die David-Ausstellung in der Bibelgalerie in Meersburg besucht.

Kinder beschäftigen sich in Gruppen mit verschiedenen Aspekten

Zu Beginn des Bibeltags erzählte die Gemeindereferentin die Geschichte Davids anhand von Egli-Figuren. Die Gruppenbegleiter zeichneten den Kindern als Zeichen dafür, dass auch sie besonders, einzigartig und gesegnet sind, mit duftendem Öl ein Segenskreuz in die geöffneten Handflächen.

In Altersgruppen aufgeteilt, tauchten die Gruppenleiter und Kinder weiter in Davids Leben ein, der sich vom einfachen Hirtenjungen, der durch sein Gottvertrauen und seine Fähigkeiten den Riesen Goliat bezwang, später zu einem großen und geachteten König entwickelte.

Kreative Basteleien und Thema Freundschaft im Fokus

Die Kindergartenkinder und Erstklässler bauten aus Holzklötzen einen Thron, bastelten eine Königskrone und eine Harfe aus Getränkekartons. Weitere Erstklässler legten den Schwerpunkt auf die Freundschaft zwischen David und Jonathan und erarbeiteten, was Freundschaft bedeutet. Die Zweit- und Drittklässler bastelten ein Salbhorn, eine Harfe aus einem Holzkleiderbügel und gestalteten einen „Mutmachstein“ für die Hosentasche. Ein Mobile mit Bildern der Davidgeschichte entstand bei den Dritt- und Viertklässlern.

Die Fürbitten für den gemeinsamen Abschlussgottesdienst verfassten die Fünft- bis Siebtklässler, bastelten Freundschaftsbänder und gestalteten Stoffwurfbälle und eine Schriftrolle.