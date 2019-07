von Karl Mägerle

So ein Scheibenkleister: Als zur Mittagszeit der Sommerfestbetrieb auf Hochtouren lief und die vielen Gäste auf dem Dorfplatz ihr Mittagessen unter den schattige Bäumen einnahmen, kam der Regen. Vorsitzender Werner Renz vom Musikverein Vilsingen sah die dunklen Wolken immer näher über das Festgelände ziehen. Doch mit dem Notfallzelt und einigen kleinen Partyzelte waren die Vilsinger Musiker in diesem Jahr wieder auf der richtigen Linie.

Ortsvorsteherin Viktoria Gombold-Dietsch (im Vordergrund, rechts) fand in einem der Partyzelte einen trockenen Platz. | Bild: Karl Mägerle

„Wir haben Erfahrung darin, denn ein Fest im Freien ist immer ein Risiko“, so Werner Renz. Man rückte etwas zusammen und schnell waren an die 300 Gäste wieder im Trockenen und konnten sich zur Mittagszeit stärken. Auch dem Musikverein Eintürn konnte das unliebsame Wetter nichts antun, er war im Musikpavillon im Trockenen und brachte mit Musik und Gesang beste Laune unter die vielen Besucher.

Zwei große Feste und ein Jahreskonzert

Das Sommerfest des Musikverein Vilsingen gehöre zum kulturellen Jahresprogramm wie auch das Herbstfest im September und natürlich das Jahreskonzert, das den musikalischen Höhepunkt im Vereinsleben der Musikkapelle darstelle, so wie Werner Renz. Er gilt als ein sehr engagierter Vereinsvorstand, wie von seinen Musikern zu erfahren war.

Eine Hüpfburg für die jüngsten Besucher

Als der Regenschauer vorbei war, wischte das Personal emsig die Bänke und Tische trocken, sodass die kurze Abkühlung schnell vergessen war. Die Musikkapelle Veringendorf sorgte für gute Stimmung, das Kaffee- und Kuchengeschäft lief prächtig und die kleinen Festbesucher hatten ihre große Freude in der Hüpfburg.

Fest klingt mit dem Feierabendhock aus

Die IVE Kids stellten sich in Einzelvorträgen vor. Das besondere Interesse galt dem gemeinsamen Konzert der IVE-Jugendkapelle von Inzigkofen, Vilsingen und Engelswies. Für die gute abendliche Stimmung auf dem Festplatz mit Pils- und Cocktailbar sorgte bis zum Festausklang die Musikkapelle Inzigkofen und das schlechte Wetter vom Mittag war nur noch Erinnerung. Beim Feierabendhock am Montag mit der Musikkapelle Vilsingen gab es nochmals ein Treffen vieler Gäste aus dem Umland, die bis in den späten Abend feierten.