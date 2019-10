Alle zwei Jahre gibt es in der Heideggerstadt die Musiknacht „Meßkirch unplugged“. Die vierte Musiknacht ihrer Art findet am kommenden Samstag, 26. Oktober von 19.30 Uhr bis 23 Uhr statt. Neun Bands werden an neun ungewöhnlichen Orten in den Meßkircher Innenstadt spielen – und das Ganze bei freiem Eintritt. Im kommenden Jahr wird es nach dem bisherigen Turnus wieder ein musikalisches Sommer-Open-Air im Innenhof des Schlosses geben.

Die Bands spielen während der Musiknacht immer 30 Minuten lang, gefolgt von einer 15-minütigen Pause, damit das Publikum von Ort zu Ort wechseln und somit mehrere Bands genießen kann. Der Eintritt ist frei, es wird gebeten, die Musiker durch eine Spende zu unterstützen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Damit die Besucher auch ihren Hunger stillen können, wird es Foodtrucks geben. Die Live-Musik ist immer handgemacht und wird an ungewöhnlichen Orten, nämlich in Meßkircher Geschäften und Firmen und dem Rathaus, gespielt. Veranstaltet wird die vierte Musiknacht von der Stadt in Zusammenarbeit mit der Musikschule Rohrdorf sowie der Gewerbe- und Handelsvereinigung Meßkirch.

Wer spielt wo?

In der Buchhandlung Schönebeck tritt Prita Grealy auf. Die Australierin spielt Akustik-Gitarre und kombiniert Hip-Hop, Soul und Folk. Im Schuhhaus Müller wird Marty Hall spielen. Der kanadische Gitarrist, Sänger und Liedermacher wird Blues, Rock-Titel und Balladen spielen. Im Meßkircher Edeka gibt die Hannah Herrlich-Band ein Konzert. Hanna Herrlich schreibe Lieder über das Leben und über Dinge, die sie bewegen, heißt es. Im Meßkircher Rathaus gibt es Folkmusik: Hier spielt das Duo Quiet Lane. Bei Optik Sauter treten die Kanadierin Vanessa Lanch und Johannes Schäfer auf. Die professionelle Opernsängerin überzeuge auch als Liedermacherin. Ihre englischen Texte begleitet Johannes Schäfer mit seiner Gitarre. Das Duo Ohrange war schon mehrfach in Meßkirch zu hören. Die beiden Musiker traten schon als Vorgruppe mit Hannes Ringlstetter oder Fool‘s Garden auf. Am Samstag sind sie im Geschäft Optik am Adlerplatz zu hören. In der Fahrschule Schilf wird der Gitarrist und Sänger Huey Colbinger Rock, Country und Folk verschmelzen lassen. Und die Eva Winter-Band wird in der Metzgerei Knoll im alten Bahnhof spielen. „Die Stücke aus der Feder von Eva Winter gehen unter die Haut, berühren und bewegen,“ heißt es in einer Ankündigung. Und im Geschäft Elektro Fecht spielt Eucalypdos: Das Freiburger Gitarrenduo packt Pop, Flamenco und Indie zusammen.