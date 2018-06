Denn die Entwicklung der Stadt soll, im großen Rahmen von 30 bis 50 Jahren über den Hauptbühl und hinüber in Richtung Pfullendorfer Straße erfolgen. Dass das Schützenhaus in dem Zusammenhang ein Störfaktor ist, wurde bei der Ausweisung des Baugebiets "Am Hauptbühl 5" vor einigen Wochen klar: Die Verwaltung musste nach Einspruch aus dem Landratsamt zurückrudern und das Baugebiet deutlich kleiner ausweisen, um so die nötigen Abstandsfläche zum Schützenhaus einzuhalten, die sich aus den rechtlichen Anforderungen des Lärmschutzes ergaben.

Unverträglicher Schießbetrieb

Und auch das auf dem Hauptbühl geplante Hotel würde sich mit einem Schießbetrieb dort nur schwer vertragen. Und ohne die nun erfolge Änderung des Flächennutzungsplanes könne es auf dem Hauptbühl auch gar kein Hotel geben, erläutert Bürgermeister Arne Zwick. Und dabei sei dies ein zentrales Projekt für die weitere Stadtentwicklung. Baurechtlich existierten weder das Schützenhaus noch die Fotovoltaikanlage auf dem Hauptbühl. Der Außenbereich und damit auch der geplante Hotelstandort sollten so nun ans Stadtgebiet angeschlossen werden. Zunächst mit dem Flächennutzungsplan, dann über weitere Baugebiete, sobald dort nicht mehr geschossen wird.

Zum Fußball- und Tennisverein

Der neue Standort für das Schützenhaus soll, laut SÜDKURIER-Informationen, auf dem Areal sein, auf dem sich die Anlagen des Rohrdorfer Fußball- und Tennisvereins befinden. Bürgermeister Zwick sagt, dass Alternativstandorte mittels Geländeprofilen berechnet würden. Auf Nachfrage stellt er indes fest, dass ein Standort in der Nähe der Rohrdorfer Sandgrub der klare Favorit ist. "Das ist der beste Standort in Bezug auf Wasser und Abwasser." Derzeit sei die Verwaltung dabei, alle notwendigen Unterlagen zusammenzutragen, um dann die Rohrdorfer über den Ortschaftsrat zu informieren. "Wir sind gerade am Vorbereiten, um auf berechtigte Fragen Antworten geben zu können."

Plan B wäre es, den jetzigen Standort des Schützenhauses aufzurüsten. Das würde bedeuten, das Haus und die Schießanlage so einzuhausen, dass von dort keine Lärm-Emissionen mehr nach außen dringen. Doch der Aufwand, der dafür betrieben werden müsste, sei sehr hoch und das Schützenhaus mit seiner Standanlage würde in unmittelbarer Nähe eines Hotels und inmitten weiterer Neubaugebiete immer stören und für Konfliktstoff sorgen. "Das kann nicht gut gehen und auf 50 Jahre gedacht, ist die Umsiedlung das Einzige, was Sinn macht", sagt Zwick.

"Ein Gebot der Fairness"

Die rechtliche Situation sei dabei die, dass das Gelände, auf dem sich das Schützenhaus befindet, der Stadt gehört und der Verein einen Pachtvertrag hat. "Das heißt, wenn wir den Verein in der Ausübung seines Rechts beschneiden würden, wäre das ein Eingriff in sein bestehendes Recht." Für die Ausübung des Schießsports auf dem Hauptbühl existiere Bestandsschutz und daher sei es auch die Aufgabe der Stadt, für einen Ersatz-Neubau gerade zu stehen. Dabei, betont Zwick, erfahre der Schützenverein keine Sonderbehandlung. Beim Wegzug der Kleingärtner vom Bahnareal habe die Stadt ebenfalls finanzielle Unterstützung gegeben, da das einstige Gelände der Gartenanlage für die Weiterentwicklung des Bahnareals gebraucht worden war und auch der SV Meßkirch habe Geld für die Erstellung eines neuen Sportplatzes erhalten, nachdem der Ablachsportplatz einem Bau der Firma Bix habe weichen müssen. "Das ist ein Gebot der Fairness und so ist es auch bei den Schützen, deren Pachtvertrag für das bestehende Schützenhaus noch bis 2040 läuft", stellt Zwick fest.

Option Thalheim

Laut Oberschützenmeister Manfred Gommeringer von der Meßkircher Schützengilde, wüssten er und die rund 72 Vereinsmitglieder von Messungen, die derzeit in Bezug auf den Alternativstandort in Rohrdorf liefen. Für den Verein wäre der Umzug kein Problem, da der neue Standort auch mit dem Auto zu erreichen wäre. "Für uns als Schützenverein ist es dabei wichtig, dass wir wieder in Ruhe unserem Sport nachgehen können", unterstreicht er. Eine Auseinandersetzung mit Nachbarn wäre für beide Seiten eine Belastung, die unerwünscht sei. Rohrdorfs Ortsvorsteher Hubert Frick verweist auf den Landschafts- und den Naturschutz, der in der Sache noch gehört werden muss. In Rohrdorf habe es ein Gespräch zu dem Thema gegeben. Er wisse, dass der Standort Rohrdorf eine Option ist und auch das Schützenhaus in Thalheim im Zusammenhang mit einem Umzug erwähnt worden sei. Mehr aber wisse er nicht.

"Großartige Chance für die Stadt" Rückblick auf den Dezember 2016, in dem der Plan für den Hotelbau auf dem Hauptbühl bekannt wurde: Im Gemeinderat wurde informiert, dass Herbert Alber aus Rengetsweiler auf der Anhöhe Hauptbühl ein Hotel mit Restaurant erbauen wolle. 60 Zimmer sollte es umfassen, dazu 120 Sitzplätze im Restaurant, eventuell einen Biergarten und einen Kinderspielplatz. Alber plante, zu investieren und das komplette Ensemble dann zu verpachten. Mit ersten Vorplanungen wurde die Architektengesellschaft Mauch/Offner aus Meßkirch betraut, sagte Alber.

"Aus planerischer Sicht ist da oben nichts", stellte Bürgermeister Arne Zwick fest. Im Klartext: Ohne einen Flächennutzungsplan und einen daraus folgenden Bebauungsplan könne auch kein Hotel gebaut werden.

Manuela Kiemer vom Hotel Donaublick in Scheer hielt im Namen des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) fest, dass jede neue Attrakttivierung an touristischen Angeboten für die Region begrüßt werde. Alber hatte informiert, dass ein Drei-Sterne-Hotel mit gehobenem Standard angestrebt werde, damit Gäste auch mal ein paar Tage bleiben könnten. CDU-Gemeinderätin Insa Bix hatte sich bei der Gemeinderatssitzung dafür ausgesprochen, keine Zeit zu verlieren. "Das ist eine großartige Chance für die Stadt", hielt sie fest. (mos)

