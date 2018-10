von Robert Reschke

Die Vereine und die Bevölkerung des Meßkircher Ortsteils Heudorf mussten lange auf ihr neues Dorfgemeinschaftshaus warten. Doch am Sonntag wurde das Gebäude nun offiziell seiner Bestimmung übergeben. Bereits beim feierlichen Gottesdienst war die Kirche gut gefüllt. Und das Interesse der Bevölkerung am neuen Gemeinschaftshaus hielt den ganzen Tag über an. „Nach der Messe war es hier immer bestens gefüllt und beim Festakt gab es im Saal keinen einzigen freien Platz mehr – manche mussten auch stehen“, sagte Edgar Mutschler. „Dies unterstreicht auch die Akzeptanz in der Bevölkerung und das Ortsleben wird dadurch bereichert.“ Ganz ähnlich sieht es Wolfgang Braunschweig, Schriftführer des Fördervereins. Er sagte: „Die Vereine sind mit dieser Einrichtung mehr als zufrieden. Nun sind alle Vereine in einem zentralen Gebäude. Früher waren die Vereine auf drei verschiedene Gebäude verteilt gewesen“, erläutert er. Neben der Feuerwehr und der Landjugend können nun der Musikverein, die Turnergruppe und die Sunshine Guge sowie der Landfrauenbezirk Meßkirch das neue Gebäude als Proben- und Versammlungsort nutzen.

Die Möglichkeit, die neuen Räume ausgiebig in Augenschein zu nehmen, wurde am Sonntag ausgiebig genutzt. Damit es dabei den kleinen Besuchern nicht zu langweilig wurde, gab es bei den Proberäumen der Musiker ein lustiges Kinderschminken. Oder die Kleinen nutzten die Zeit, um von der Landjugend im Untergeschoss präsentierte Kinderfilme zu schauen.

Die Erwachsenen konnten derweil einen Blick auf den barrierefrei erreichbaren Arbeitsplatz der Ortsverwaltung werfen oder im Foyer selbstgebackene Kuchen und Torten zu genießen. Im großen Saal des Heudorfer Dorfgemeinschaftshauses bot sich an den rund 160 bestuhlten Plätzen die Möglichkeit, zu speisen.

Hier konnten die Besucher auch schon mal einen Blick durch die stattlichen Fenster auf die Außenanlage werfen, die zukünftig bei so manchem Fest als zusätzliche Fläche genutzt werden können.

Genutzt wird das Dorfgemeinschaftshaus zukünftig zudem als Versammlungsraum vom BLHV (Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband) sowie dem VLF (Verband landwirtschaftlicher Fortbildung) und den Landfrauen von Meßkirch. Dazu passten die moderaten Nutzungsgebühren, die im normalen Rahmen liegen würde, wie Volker Kienle von der Feuerwehr sagte.

Zur offiziellen Übergabe des Dorfgemeinschaftshauses war dann der Saal bestens gefüllt und die Hohenzollern-Musikanten sorgten in Frack und Zylinder für die passende musikalische Untermalung. Nach Festreden von Bürgermeister Arne Zwick und Ortsvorsteher Ernst Muffler übergab dann Architekt Manfred Fetscher statt des Schlüssels ein Gemälde an die Verantwortlichen. Zudem überreichte Dietmar Auberer, der Vorsitzende des Fördervereins Gemeindesaals, symbolisch einen Scheck über 50 000 Euro an die Stadtverwaltung.

Einst Grundschule Für das neue Dorfgemeinschaftshaus in Heudorf waren Rückbau und Teilabbruch des alten Schulgebäudes nötig. Das alte Gebäude stammt aus dem Jahr 1962 und diente lange als Grundschule. Für das Neubau-Projekt wurde der „Förderverein Gemeindesaal“ gegründet. Rund 4000 Stunden Eigenleistungen und eine finanzielle Beteiligung von 50 000 Euro seien mit der Stadt vereinbart worden, um zu demonstrieren, dass die Dorfgemeinschaft das Bauprojekt unterstütze, schildert Ortsvorsteher Ernst Muffler. Seit 2011 stand der Bau des Dorfgemeinschaftshauses auf der Agenda der Stadt Meßkirch. Im dritten Anlauf wurde der ELR-Zuschuss bewilligt. Die Planungs- und Baukosten liegen bei rund 1,7 Millionen Euro, aus dem Ausgleichsstock erhält die Stadt 450 000 Euro und ferner wurden vom Land ELR-Mittel (Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum) in Höhe von 431 360 Euro genehmigt.

