Er gehört zu den sportlichen Glanzlichern in der Heidegger-Stadt: Wenn bis zu 300 Läufer aller Altersgruppen beim Meßkircher Stadtlauf antreten, dann ist das Breitensport, der alle begeistert. Teilnehmer ebenso wie Zuschauer. Am 14. Juli gehen die Laufsportler zum 21. Mal auf den 750 Meter langen Rundkurs. Heute, Mittwoch 4. Juli, beginnt der erste von zwei Trainingsabenden auf der Laufstrecke. Treffpunkt ist um 18 Uhr beim Marktbrückle.

Der Turnverein Meßkirch als Ausrichter wartet mit zwei Neuerungen auf. Zum einen wurde der Streckenverlauf deutlich geändert. Außerdem hält jetzt modernste Elektronik Einzug. Die Zeit wird nicht mehr von Hand und per Stoppuhr ermittelt. Die Teilnehmer erhalten mit ihrer Startnummer einen Transponder. Das elektronische Gerät ermittelt die Zeit ebenso wie die Zahl der gelaufenen Runden. Joachim Bach erhofft sich davon auch eine deutliche Arbeitserleichterung bei der Ergebnisauswertung.

Der Turnvereinsvorsitzende: "Wir brauchten für die Zeiterfassung bisher fünf bis sechs Leute." Allerdings ist das System noch nicht perfekt. Das liegt daran, dass sich immer noch die Mehrheit der Teilnehmer im letzten Augenblick am Start anmelden und nicht die Online-Anmeldemöglichkeit im Internet nutzen. "Schön wäre es, wenn sich mindestens 50 Prozent der Läufer elektronisch anmelden würden", sagt Bach. Das habe den Vorteil, dass die Daten der Teilnehmer nicht von Hand in den Computer eingegeben werden müssten.

Viele wollen sich erst am Tag selbst anmelden

Für Bach ist klar: Die Leute, die bei der Zeitabnahme und bei der Auswertung nicht mehr gebraucht werden, müssen jetzt vielfach für die Aufnahme der Daten bereitgestellt werden. Bach zeigt aber Verständnis für den Wunsch vieler Teilnehmer, sich erst am Aktionstag anzumelden. Es komme eben bei vielen auf das Wetter an. Trotzdem verspricht sich der TV-Chef von der neuen Technik eine deutliche Erleichterung besonders bei der Ergebnisauswertung: "Wir haben uns mit einer Profi-Firma in Verbindung gesetzt, die beispielsweise beim Silvesterlauf in Sigmaringen diese Technik erfolgreich einstetzt." In den vergangenen Jahren haben sich Mitarbeiter der Volksbank bei der Organisation eingebracht. Das wird in knapp zwei Wochen nicht mehr so sein. Dafür, berichtet Bach, übernimmt das Geldhaus als Sponsor die Kosten für den Einsatz der modernen Technik.

Hauptänderung ist der neue Streckenverlauf

Die Hauptänderung ist der neue Streckenverlauf. Dazu sagt der Turnerchef: "In den letzten Jahren haben sich immer wieder Teilnehmer über den rund 500 Meter langen Anstieg in der Conrad-Groeber-Straße bis zum Hofgarten beklagt." Um den Läufern bei sommerlicher Hitze in diesem Punkt entgegenzukommen, wurde die Querung des Hofgartens gestrichen. Die Läufer werden stattdessen durch die Innenstadt geleitet, Start und Zielpunkt ist nach wie vor das Marktbrückle. Danach führt die neue Rundstrecke durch die Grabenstraße, die Jahnstraße und die Hauptstraße wieder zurück zum Markbrückle.

Bevor es auf die Strecke geht, muss natürlich trainiert werden. Dafür bietet der TV seit Mai wöchentliche Übungseinheiten an. Für die Organisation ist Rita Nopper verantwortlich. Seit dem 2. Mai bestand die Möglichkeit, vom Gymnasium aus über den Feldweg das eigene Laufvermögen zu stärken und aufzubauen. Allerdings war die Teilnahme eher gering. Ein Paar hat der Organistorin besonders gefallen: Thomas Rebholz ging in seiner Eigenschaft als erfahrener Stadtläufer mit dem 14 Jahre alten Niko Trenkhoff regelmäßig auf die Strecke.

Rückläufige Teilnehmerzahl

Ein Grund für die rückläufige Teilnehmerzahl ist nach Beobachtung von Rita Nopper der Umstand, dass einige früher sehr aktive Läufer inzwischen aus Meßkirch weggezogen sind. Ab heute und am nächsten Mittwoch, 11. Juli, erwartet die 66-Jährige aber wieder mehr Teilnehmer. "Die Starter aus Wald kommen trainieren bei sich zu Hause, zu den Trainingseinheiten auf der Meßkircher Laufstrecke sind sie aber bisher immer gekommen", sagt Nopper.

Kinder und Jugendliche als Teilnehmer sind für den Stadtlauf besonders wichtig. Darauf weist Joachim Bach hin. In den Vorjahren, berichtet der Vereinschef, habe der Anteil der Starter unter 18 Jahren bei rund 300 Teilnehmern fast ein Drittel ausgemacht. Neben den beiden Jugendläufen, getrennt für Jungen und Mädchen, gibt es in diesem Jahr wieder einen Bambini-Lauf über 400 Meter. Die jüngsten Teilnehmer werden danach mit Eis für ihren Einsatz belohnt.

Was die schnellsten Starter bekommen, steht noch nicht im Detail fest. Es komme, so Bach, eben darauf an, welche Gegenstände von den Sponsoren zur Verfügung gestellt werden. Fest steht aber schon, dass die Schulklasse mit den meisten Läufern 100 Euro für die Klassenkasse bekommen wird. Für die schnellsten Kinder und Jugendlichen liegen Armbanduhren bereit. Ebenso erhalten die drei erfolgreichsten Sportler beim Staffellauf Preise, ebenso wie die schnellsten Läufer in den Wertungsklassen des Hauptlaufs. Ein besonderer Preis liegt für denjenigen bereit, der beim Hobbylauf das originellste Kostüm trägt. Strecke und Anforderung: Die Rundstrecke ist 750 Meter lang. Jugendlauf (2001-2011) zwei Runden (1,5 Kilometer), Hobbylauf für jedermann: Vier Runden (drei Kilometer), Volksbank-Staffellauf (vier Mal eine Runde), Bambini-Lauf: 400 Meter, Hauptlauf: zehn Runden (7,5 Kilometer.) Informationen und Anmeldung:

