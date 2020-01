von Sandra Häusler

Eine nicht alltägliche Ehrung durfte der stellvertretende Präsident des Bodensee-Hegau-Chorverbandes, Josef Blender, zugleich Bezirksvorsitzender des Bezirkes Meßkirch-Heuberg, im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Kreutzer-Chores Meßkirch übernehmen. Sängerin Brigitte Munz, bereits Ehrenmitglied des Kreutzer-Chores, erhielt die Ehrung für 60 aktive Sängerjahre. Für 60 Jahre wurde auch die Vizedirigentin Christel Kasseckert geehrt. Die engagierte Notenwartin Inge Lang verzeichnet 50 aktive Sängerjahre und wurde durch die wiedergewählte Vorsitzende Bärbel Hermann zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt.

Unser Bild zeigt von links: Verena Indlekofer, die das Amt der Kassiererin von Claudia Rockweiler übernimmt, sowie Martina Hafner, die nach zehn Jahren als stellvertretende Vorsitzende ihren Posten an Alisa Indlekofer abgab. Bilder: Sandra Häusler

Brigitte Munz: Altsängerin und Ehrenmitglied Brigitte Munz (78 Jahre) aus Meßkirch trat im Alter von achtzehn Jahren in den Kreutzer-Chor ein. Sie sang damals bereits im Kirchenchor, der denselben Chorleiter hatte. Als besondere Ereignisse ihrer Kreutzer-Chor-Zeit erinnert sich „Chor-Deko-Fee“ Brigitte Munz gerne an die Japanreise 1987. Zuvor war noch die Einladung zum Deutschen Chorfest in Hamburg gewesen, bei der der Kreutzer-Chor ein Stundenkonzert gegeben hatte. Auch an die letzte größere Chorreise, die Aufführung der Kreutzer-Messe im Dom von Szeged in Ungarn, denkt sie noch gerne.

Christel Kasseckert: Ebenfalls mit 18 Jahren ist Ehrenmitglied, Vizedirigentin und Sopransängerin Christel Kasseckert in den Kreutzer-Chor eingetreten. Sie wird als „gute Seele des Chores bezeichnet“, so Blender. Kasseckert selbst bezeichnet sich als „Haus-und Hofdichter des Chores“; sie habe bis auf Vorsitz und Kasse schon alle Ämter belegt. Eine gute Bekannte hatte sie in den Kreutzer-Chor mitgenommen. Gleich zu Beginn ihrer Kreutzer-Chor-Zeit hatte ein großer Event stattgefunden, die szenische Aufführung der Oper „Nachtlager von Granada„ von Conradin Kreutzer anlässlich der 700-Jahr-Feier der Stadt Meßkirch in der Stadthalle. „Der Kreutzer-Chor immer ein Chor, in dem ich zuhause war. Der Zusammenhalt der Sänger war, trotz vieler Dirigentenwechsel, wie eine Familie.“

Inge Lang: Altsängerin Inge Lang war von Brigitte Munz 1970 in den Kreutzer-Chor mitgenommen worden. Sie erinnert sich gerne an das Kreutzer-Jahr 1980 und die Jahre mit Chorleiter Heinz Bucher, mit dem die Sänger schöne Chorreisen unternommen hatten. „Der Zusammenhalt und das schöne Miteinander beim Chor ist auch toll“, betont die 70-jährige Meßkircherin.

Die Geehrten gehören zum Urgestein des Kreutzer-Chores. Von links Vorsitzende Bärbel Hermann, die Geehrten Brigitte Munz (60 Jahre), Inge Lang (50 Jahre) und Christel Kasseckert (60 Jahre) sowie der stellvertretende Präsident des Bodensee-Hegau-Chorverbandes, Josef Blender.

Bei den Wahlen gab es nach zehn Jahren zwei Veränderungen. Die stellvertretende Vorsitzende Martina Hafner gab ihr Amt an Alisa Indlekofer ab. Sie koordiniert bereits die Arbeitseinsätze bei Festen. Verena Indlekofer übernahm die Kasse von Claudia Rockweiler. Vor zehn Jahren war ein „junges Vorstands-Frauenteam“ gewählt worden und hatte für frischen Wind gesorgt. „Für alle vier war das Amt neu und gemeinsam haben wir uns an die Arbeit gemacht“, blickte Bärbel Hermann zurück.

Bald stehen bereits die nächsten Auftritte an. Unter dem Titel „Bunte Blüten und Blätter“ präsentiert sich der Kreutzer-Chor am 6. Juni bei der Landesgartenschau in Überlingen und am 28. Juni gibt es ein Konzert bei Gartenbau Irßlingen. Am 23. Mai ist ein Gemeinschaftskonzert mit Chören des Bezirks Meßkirch-Heuberg anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Sängerkranzes Glashütte-Kappel in Wald geplant und zur Neueröffnung der renovierten Martinskirche will der Kreutzer-Chor im Frühjahr 2021 dort Haydns „Schöpfung“ aufführen.