In den Lokalredaktionen des SÜDKURIER in Pfullendorf und in Meßkirch gab es in den vergangenen Monaten einige personelle Veränderungen. Siegfried Volk ist und bleibt weiterhin Leiter der Pfullendorfer Lokalredaktion – sein bisheriger Stellvertreter, Manfred Dieterle-Jöchle, wurde zum neuen Leiter der Lokalredaktion Meßkirch berufen. Neu im Team sind jetzt Stefanie Lorenz und Julia Lutz. Letztere wechselte aus dem Raum Karlsruhe wieder zurück in ihre Heimat. Schließlich gibt es auch im Sekretariat der beiden Redaktionen eine Veränderung. In Patricia Burth finden die Leserinnen und Leser dieser Zeitung eine kompetente Ansprechpartnerin, die sich um Anliegen kümmert, die die beiden Lokalredaktionen in den Städten Pfullendorf und Meßkirch betreffen.

Im Team der SÜDKURIER-Redaktion ist Fachverstand über die Region gebündelt, in der die Lokalausgabe für Meßkirch und Pfullendorf erscheint. Siegfried Volk leitet die Pfullendorfer Redaktion seit 18 Jahren und ist im Kreis Sigmaringen geboren. Manfred Dieterle-Jöchle war sein Vorgänger in der Redaktion Pfullendorf und war in der Vergangenheit schon mehrere Jahre in der Redaktion Meßkirch tätig. Stefanie Lorenz kennt beide Redaktionen und deren Einzugsgebiete. Sie wohnt im Pfullendorfer Ortsteil Großstadelhofen und ist ebenso gelernte Redakteurin wie Julia Lutz, die in Pfullendorf wohnt.

Das Team der beiden Redaktionen stellt sich der Herausforderung, im Zeitalter von Fake-News und Sozialen Medien jeden Tag Nachrichten zu liefern, deren Inhalte geprüft und glaubwürdig sind. Daneben soll trotz aller Ernsthaftigkeit auch das Thema Unterhaltung nicht zu kurz kommen. So wurde beispielsweise entschieden, dass es jetzt jeden Samstag eine Karikatur von Stefan Roth im Lokalteil geben wird – immer abwechselnd auf den Aufschlagseiten für Pfullendorf und für Meßkirch.

„Mit den Personalentscheidungen macht der SÜDKURIER deutlich, dass wir weiter an einer Präsenz in Pfullendorf und Meßkirch festhalten und qualitativ hochwertigen Journalismus liefern“, sagt Andreas Ambrosius, Mitglied der Chefredaktion.