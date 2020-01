von Julia Lutz

Kein einziger Balken auf dem Handy-Bildschirm, kein Anruf möglich, und auch die Nachrichten kamen erst zeitverzögert an: Handy-Nutzer in Meßkirch waren diese Woche an zwei Tagen ungewollt nicht erreichbar. Zeitweise kam es am Dienstag und Mittwoch zu kompletten Ausfällen des Mobilfunknetzes.

Gegenüber dem SÜDKURIER bestätigte Gabriele Michalek von der Deutschen Telekom AG in Bonn die Störungen. „Um den Service für unsere Kunden zu verbessern werden planmäßig Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur unseres Netzwerkes durchgeführt. Im Rahmen dieser Initiative wurden in Meßkirch die Masten für die Mobilfunkversorgung mit neuester Technik versehen“, so die Unternehmenssprecherin gegenüber dieser Zeitung. Auf die Frage, ob es sich um Arbeiten für den geplanten 5G-Ausbau gehandelt hat, entgegnete Michalek, dass nur die bereits vorhandene Technik betroffen war, also 2G, 3G und 4G-Netze. Das G ist die Abkürzung von Generation. Somit steht 2G für die zweite Generation der Mobilfunkstandards. Für den Nutzer liegt der einzige Unterschied zwischen 2G, 3G und 4G in der Geschwindigkeit.

Zwei Tage lang war das Mobilfunknetz in Meßkirch in dieser Woche gestört. | Bild: Julia Lutz

Störungen nur im Mobilfunknetz

„Während der Arbeiten kam es zeitweise zu Störungen im Mobilfunknetz. Die Umbauarbeiten sind beendet. Wir gehen davon aus, dass unsere Kunden wieder wie gewohnt den Mobilfunk nutzen können“, so Michalek.

Sollte es zu weiteren Störungen kommen, werden Kunden gebeten, sich mit dem Kundendienst in Verbindung zu setzten. Störungen im Festnetz der Telekom seien dem Unternehmen diese Woche nicht bekannt. Vereinzelt hatten Meßkircher sich beklagt, dass auch das Festnetz in der Kreutzerstadt betroffen gewesen ist. Die Frage, ob derzeit neue Telekom-Mobilfunkmasten in der Stadt geplant sind, ließ das Unternehmen gegenüber dem SÜDKURIER unbeantwortet.

Der Kundendienst der Telekom ist unter Telefon 0 80 03 30 10 00 für Störungen im Mobilfunk- und Festnetz erreichbar.