Um Vögeln im Stadtwald eine gute Kinderstube zu bieten, hat der Schwäbische Albverein in Zusammenarbeit mit der Stadt bereits im vergangenen Jahr Nistkästen aufgehängt. Das schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Im Wirtschaftswald sind Nistmöglichkeiten für Höhlenbrüter knapp. Totholz muss gefällt werden, da sich dort Borkenkäfer wohlfühlen und Spaziergänger gefährdet werden können. Damit die gefiederten Freunde dennoch Wohnraum haben, hatte der Albverein die Nistkastenaktion gestartet.

Siegbert Arzt, Naturschutzwart und Förster, sowie Gerhard Teyke vom Albverein hängen einen Kasten ab. | Bild: Jochen Metz

Familiengruppe kontrolliert Kästen und entfernt alte Nester

Nun galt es, den Erfolg der Aktion zu kontrollieren. Die Familiengruppe des Albvereins stattete sich mit Utensilien zum Säubern der Nistkästen und mit Leitern aus, um die Kästen zu kontrollieren und sauberzumachen. Die alten Nester wurden entfernt, denn jedes Vogelpaar baut sich ein neues Nest. Außerdem könnten Nester vom Vorjahr von Ungeziefer wie Flöhen und Milben befallen sein.

Fast alle Kästen bewohnt, teils sogar zweifach

Die Kontrolle brachte laut Mitteilung Erfreuliches zutage: Bis auf einen Nistkasten waren alle Kästen hauptsächlich von Meisenarten bewohnt gewesen, also mit einem Nest versehen. In einigen Kästen fand man Hinweise auf eine Doppelbrut. Und in manchen waren sogar noch Bilche, Siebenschläfer oder Haselmäuse als „Untermieter“ zu Gange. Aufgrund der hohen Nachfrage seitens der Vögel und der guten Besiedlung beschloss der Albverein, die Nistkastenaktion fortzusetzen und auszuweiten.