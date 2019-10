Nach fast zwei Jahren ist das generalüberholte Meßkircher Hallenbad wieder für Schwimmer und Badegäste aus Stadt und Region geöffnet. Am Sonntag gab Bürgermeister Arne Zwick bei einem Stehempfang für geladene Gäste den Startschuss für die neue Schwimmsaison.

Bad besteht seit 1976

Die Sanierungsarbeiten in der kommunalen Badeanstalt hatten im Dezember 2017 begonnen. Alles in allem kostete die Verjüngungskur für das Bad aus dem Jahr 1976 2,2 Millionen Euro. Am Nachmittag konnten die Schwimmfreunde das neue Hallenbad kostenlos nutzen.

Hallenbad-Details Das Becken 562 Kubikmeter Wasser befinden sich in dem 25 mal 12,5 Meter großen Becken. Temperaturen 28,5 Grad ist das Wasser warm. Die Raumtemperatur pendelt zwischen 30 und 31 Grad. Fußboden und Sitzbänke sind beheizt. Wassertiefe In vier Stufen kann der Hubboden auf 30, 60, 90 oder 120 Zentimeter Wassertiefe eingestellt werden. Kapazitäten Bis zu 100 Personen können sich gleichzeitig im Becken aufhalten. Eintrittspreise 3 Euro für Jugendliche und ab 18 Jahren 4 Euro kostet der Eintritt.

Finanzielle Herausforderung für die Stadt

Eine kleine Stadt wie Meßkirch investiert einen Millionenbetrag für die Sanierung des Hallenbades, während in vielen Städten und Gemeinden zwischen Flensburg und Konstanz Frei- und Hallenbäder aus Kostengründen geschlossen werden. Auf diesen Aspekt ging der Rathauschef in einer kurzen Rede vor den Gästen des Stehempfangs ein.

Weitere Kosten fallen an

Zwick erinnerte an zwei weitere finanzielle Hürden, die die Stadt in den kommenden Jahren nehmen muss. Da sei zunächst der mit dem Schwimmbetrieb verbundene jährliche Zuschussbedarf. „In der Vergangenheit hatten wir mit dem Schwimmbad ein jährliches Defizit zwischen 150 000 und 200 000 Euro zu verbuchen.“ In Zukunft werde es wohl wegen der eingebauten Dämmung etwas weniger werden, hofft der Kommunalpolitiker. Doch gehe er von einer weiterhin spürbaren Summe aus.

So sah es Mitte Juli im Meßkircher Hallenbad aus. Die Sanierungsarbeiten waren noch in vollem Gange. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Dazu komme noch weiterer Sanierungsbedarf im Hallenbadgebäude. Das Foyer bedürfe ebenfalls einer Generalüberholung. Außerdem sei das Dach über dem Foyer und der benachbarten Sporthalle in einem sanierungsbedürftigen Zustand. „Die Arbeit wird uns in den kommenden Jahren also nicht ausgehen.“

Hallenbad wichtig für Schwimmunterricht in der Region

Dennoch begrüße er den Grundsatzbeschluss des Gemeinderates von 2003, betonte Arne Zwick. Damals hatten sich die Räte für den Erhalt des Hallenbades ausgesprochen. Der Rathauschef erklärte, dass diese Einrichtung wichtig für den Standort Meßkirch sei. Für den Familienvater Zwick steht die Bedeutung des Schwimmunterrichts für die Schüler fest. Die Jungen und Mädchen aus den Schulen der Stadt und aus dem Umland könnten auf keines der benachbarten Hallenbäder ausweichen, da diese ausgebucht seien.

Wunsch nach mehr finanzieller Unterstützung

Gerade vor diesem Hintergrund übte Arne Zwick Kritik an der Zuschusspolitik des Landes. Von den 2,2 Millionen Euro habe die Regierung in Stuttgart 500 000 Euro übernommen – aus Sicht des Meßkircher Bürgermeisters zu wenig. Das Hallenbad werde nicht nur von den Meßkirchern genutzt, sondern biete auch für Schulkinder aus der Region die einzige Möglichkeit, ganzjährig das Schwimmen zu lernen und zu üben.

Lob für Alt-Bademeister Albert Specker

Dennoch seien die 2,2 Millionen Euro Baukosten für die Stadtkasse ein gewaltiger Betrag, betonte Arne Zwick. Die alte Schwimmhalle war schon deutlich in die Jahre gekommen, erinnerte er und lobte in diesem Zusammenhang den inzwischen im Ruhestand lebenden ehemaligen Bademeister Albert Specker. Er habe mit viel Engagement und Sachverstand dafür gesorgt, dass der Badebetrieb bis Ende 2017 aufrecht erhalten werden konnte.

Sie kümmern sich künftig um die Sicherheit der Badegäste

Sein Nachfolger Kai Mägerle ist bereits seit dem ersten Juli im Amt. Zusammen mit den beiden Aushilfsbademeistern Markus und Karl Schmon ist er für den sicheren Betrieb des neuen Hallenbades verantwortlich. Mägerle ist nicht nur ausgebildeter Bademeister. Er verfügt durch seine Tätigkeit bei den Tuttlinger Bädern auch über genügend Erfahrung.

Sie sorgen für Sicherheit im Hallenbad: Schwimmmeister Kai Mägerle (Mitte) sowie die beiden Aushilfsbadeaufseher Markus Schmon (links) und Karl Schmon. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Das Vater-Sohn-Gespann Schmon arbeitet auf Teilzeitbasis bereits seit einigen Jahren im Hallenbad. Die beiden Rettungsschwimmer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sind besonders an den Wochenenden im Einsatz. Neben den Schulen ist auch die DLRG-Ortsgruppe Krauchenwies-Meßkirch im Hallenbad in Sachen Kinder- und Jugendschwimmen aktiv.

Nach dem offiziellen Teil konnten sich die Teilnehmer des Stehempfangs im Keller über technische Details informieren. Hier sind die Heizung und die Wasseraufbereitung untergebracht. Für Wartung und Kontrolle dieses Bereichs ist ebenfalls Kai Mägerle zuständig.