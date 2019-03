von Günther Brender

Den runde Geburtstag wollen Anita und Alexandra Hofmann das gesamte Jahr über mit Live-Auftritten, Open-Air-Veranstaltungen und einem Jubiläumsalbum gefeiert. Ganz besonders liegt Anita und Alexandra ihre Solotournee am Herzen – diese führt im März und April durch Deutschland. Gestartet wird am Samstag in Stuttgart.

Anita und Alexandra Hofmann sind seit 30 Jahren Teil des Showgeschäfts. | Bild: Günther Brender

Doch keine Tournee ohne Generalprobe. Und die fand am Freitag in der Stadthalle in Meßkirch statt. Neue Songs, ausgefallene Ideen und jede Menge Nervenkitzel gehörten dazu.

Die beiden Sängerinnen gelten als Perfektionistinnen – und das merkte man auch bei der Generalprobe. Da musste auf der Bühne jeder Schritt und jeder angedeutete Schlag sitzen sowie jeder Ton perfekt klingen. Begleitet werden die beiden Künstlerinnen auf ihrer Tournee durch Deutschland von Live-Musikern und einem Tanzballett.