von Sandra Häusler

Hannah spielt gerne Völkerball, mag Laufspiele und Mattenhüpfen, Sara liebt das Turnen an den Seilen und Lea mag Jägerball. So abwechslungsreich ist das Kinderturnen des Sportvereins SV Rengetsweiler in der Randenhalle. Jeden Donnerstag von 17.30 bis 18.30 Uhr treffen sich dort Mädchen und Jungen im Grundschulalter, um Sport zu treiben.

Wer ergattert beim Völkerball den Ball? Übungsleiterin Regina Moser (links) wirft den Spielball ein. | Bild: Sandra Häusler

"Uns ist es wichtig, dass die Kinder Spaß an der Bewegung haben", gibt Übungsleiterin Regina Moser an. Sie wird beim Kinderturnen von Sigrid Ehrenmann unterstützt. "Wir nutzen alles, was die Geräte und die Ausstattung der Halle hergeben", fügt diese an. Nach den Sommerferien wechseln einige der Grundschüler auf weiterführende Schulen und verlassen somit die Gruppe. Dies bietet die Chance auf einen Einstieg in die muntere Turngruppe. "Nach den Sommerferien freuen wir uns über alle Kinder, die neu dazuzukommen", gibt Regina Moser an.

Kinder kommen aus vielen Gemeinden

Die Kinder der Turngruppe kommen aus Rengetweiler, den Tälegemeinden, Wald und Walbertsweiler. Auch Noel aus Walbertsweiler kommt gerne zum Kinderturnen. Beim Aufzählen, welche Spiele und Geräte sie gerne nutzen, sprudeln die Kinder fast über, vor allem die Mädchen. Beim Aufwärmlauf gibt immer der Läufer an der Spitze die Übung vor und wechselt nach der Runde ans Ende des laufenden Lindwurms.

Begeisterung beim Völkerballmatch

Der Nachfolgende ist dann für eine Runde der "Chef". Weil an diesem Nachmittag genügend Kinder da sind, setzen Regina Moser und Sigrid Ehrenmann ein Völkerballmatch an und lösen damit große Begeisterung aus. Zu schnell ist die Turnstunde vorüber, aber die Gewissheit ist da, in sieben Tagen folgt die nächste.

Kinderturnen Das Kinderturnen richtet sich an Mädchen und Jungen im Grundschulalter. Es findet immer donnerstags von 17.30 bis 18.30 Uhr in der Randenhalle in Rengetsweiler statt. Informationen gibt es bei Übungsleiterin Regina Moser, Telefon 0 75 75/45 79.

