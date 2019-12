Der 6. Dezember ist an der Grund- und Werkrealschule „Conradin-Kreuzer-Schule“ in Meßkirch immer ein besonderer Tag. Schüler der achten Klassen machen sich als Nikolaus, Ruprecht und Engel verkleidet auf den Weg, den 450 Schülern in allen zwölf Klassen der Schule mit einem Hefe-Nikolaus eine Freude zu machen. Unter den Jungen und Mädchen der größten Schule der Heidegger-Stadt sind auch 65 muslimische Kinder und Jugendliche. Sie sind, wie auch Schulleiterin Gabriele Weiß, voll in die Gestaltung des Tages eingebunden. Zwei von ihnen hatten sich in diesem Jahr ,als Engel und Ruprecht verkleidet, dem kleinen Geleitzug von St. Nikolaus angeschlossen. Lamma zen Aldden und Aloa Najib sind beide 16 Jahre alt und leben seit der Flucht aus Syrien 2015 in Meßkirch. Die Jugendlichen beschreiben sich in bestem Deutsch als Muslime, die offen auf ihre christlichen Mitschüler zugehen.

Muslime und Christen lernen sich kennen

Solche Statements wertet die Schulleiterin als Beweis für die gelungene Integration aller Schüler in die Schulgemeinschaft. Sie erinnert: „Es gibt ja nicht nur Muslime und Christen unter unseren Schülern. Manche Jungen und Mädchen sind von Haus aus atheistisch oder gehören den Zeugen Jehovas an.“ Gerade im Verhältnis zwischen Christen und Muslimen hält die Pädagogin das gegenseitige Kennenlernen für sehr wichtig. „Es geht natürlich nicht um Mission. Deshalb sehen wir Weihnachten oder Ostern oder das Zuckerfest nicht in erster Linie als religiöse Angelegenheit, sondern stellen den kulturhistorischen Aspekt in den Mittelpunkt.“ Niemand werde an ihrer Schule zu irgendetwas gezwungen, betont Weiß.

Lamma zen Aldden (links) und Aloa Najib (rechts) sind selbstbewusste Muslime, die sich aber gern in die Gefolgschaft von St. Nikolaus als Engel und Ruprecht einordnen. Schulleiterin Gabriele Weiß freut sich über das positive Schulklima. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Sie hält nichts davon, wegen andersgläubiger Schüler auf Weihnachten oder Ostern im Schulalltag zu verzichten. Mit genau demselben Respekt würden die muslimischen Feiertage beachtet. Dazu trägt auch das baden-württembergische Schulgesetz bei. Die muslimischen Kinder bekommen zu ihren Festtagen schulfrei. Wären jüdische Kinder und Jugendliche an der Schule, hätten sie das gleiche Recht auf Achtung ihrer Religion. Die Schule akzeptiert auch, wenn Zeugen Jehovas ihren Kindern die Teilnahme an Geburtstagsfeiern aus religiösen Gründen verbieten. Allerdings hat die schulische Toleranz auch ihre Grenzen. Am Schwimmunterricht müssen auch die muslimischen Kinder teilnehmen. Weiß: „Wir haben pro Schuljahr höchstens eine Verweigerung. Gegenwärtig überhaupt keine.“

Muslima fand schon vor der Flucht das Christentum interessant

Doch wie sieht die Situation aus der Sicht junger Muslime aus? Lamma zen Aldden hatte schon zu Hause in Syrien christliche Freunde, mit denen sie sich auch an den Festtagen traf. Die junge Muslima: „Ich hätte auch gerne eine christliche Schule besucht, weil mir die Atmosphäre dort besser gefallen hat.“ Bürgerkrieg und Flucht machten diesem Wunsch einen Strich durch die Rechnung. Ihre Eltern, so berichtet das Mädchen, würden sie immer wieder zum Miteinander mit den christlichen Kindern ermuntern. Dass die Syrerin in diesem Jahr als Engel zur Nikolausgruppe der achten Klasse gehört, hat einen besonderen Grund: „Ich wollte einfach mal wissen, wie das ist.“ Im letzten Jahr hatte die Familie zum ersten Mal einen Christbaum aufgestellt. Allerdings sei die Katze in den Baum gesprungen, die Tanne umgestürzt und viele der Kugeln seien in Scherben gegangen. Die Baumstürmerin lebt immer noch in der Wohnung, die Eltern wollen dennoch wieder einen Weihnachtsbaum aufstellen.

Muslim besucht auch christlichen Gottesdienst

Die Neugier ist ebenfalls der Beweggrund für Aloa Najib, ins Ruprecht-Kostüm zu schlüpfen. Die Eltern des 16-Jährigen leben noch im Bürgerkriegsland. Er wohnt zusammen mit seinen beiden wesentlich älteren Brüdern in einer Wohngemeinschaft. Der Schüler interessiert sich sehr für die christliche Kultur in Deutschland und begleitet seine Mitschüler auch zu Gottesdiensten.