von Karl Mägerle

Mit der Konzertfanfare „ Vita Pro Musica“ – Ein Leben für die Musik – von Tiemo Kraas eröffnete die Musikkapelle Heudorf in klassischer Form ihr Adventskonzert im vollbesetzten Gemeindehaus. Die anschließende „Finkensteiner Polka“, sehr gut vorgetragen, erinnerte an ein zauberhaftes Bergpanorama. Den Walzer von Ernst Mosch, „Die Grubenpferde“, spielten die 29 Musiker sehr getragen. Auch im Gesang von Simon Löw und Joachim Kretzdorn wurde die Tragik der Pferde in Bergwerken in früheren Zeiten zum Ausdruck gebracht.

Das Posaunen-Register mit Markus Beha, Volker Kiene, Simon Degen und Lukas Mutschler in Spiellaune bei „Flinke Züge“. | Bild: Karl Mägerle

Bei der „Paula-Polka“ von Lukas Bruckmeyer gab es spritzige instrumentale Momente, diese seien, wie Aileen Beha sagte, die durchs Programm führte, spritzig und frisch wie ein Spezi. Das Posaunenregister mit Markus Beha, Volker Kiene, Simon Degen und Lukas Mutscheller zeigte sich als eingespieltes Team bei der Schnellpolka „ Flinke Züge“. Das Vorzeichen „Presto“ auf dem Notenblatt der Solisten und eine weitere Temposteigerung zusammen mit der Kapelle, konnte die vier Solisten nicht beeindrucken. Sie wurden mit stürmischen Beifall vom Publikum gefeiert.

Sie waren die „Zwei Glückspilze“ beim gleichnamigen Musikstück (Stefan Frick (Tenorhorn) und Mathias Degen (Bariton). | Bild: Karl Mägerle

Wer kennt sie nicht, die Melodien aus der Filmmusik „Ben-Hur“ von Miklos Rozsa, der seine Karriere 1959 in Hollywood mit dieser bekannten Melodie begann. Ein sehr bewegendes Musikstück, das vom gesamten Orchester und den einzelnen Registern höchste Konzentration verlangte. Mit seiner Melodienfolge, die Tragik und den Verlauf des berüchtigten Wagenrennens in ungewohnt akustischer Tonlage darbot, war es ein besonderer musikalischer Höhepunkt des Abends.

Der Konzertmarsch nach der Pause, „Mens Sana in Copore Sane“, spricht eine neue Zeitepoche an. Das Stück wurde mit einem ansprechenden Solopart der Tenorhörner in zügiger Form gespielt und beeindruckte das Publikum. In ihrer weiteren Spielweise zeigten die Heudorfer Musiker, dass ihnen Musik machen echte Freude bereitet. Sie spielten das Polka-Potpourri „Mährisches Feuer“ mit Soloparts sehr gut und gefällig unter der Leitung ihres Dirigenten Simon Löw.

Publikum fordert Zugaben

Es war Billy Joel, der 1987 als erster Rock-Musiker der USA durch die Sowjetunion tourte. Das Stück „Leningrad“ – mit dem tiefen Blech – erinnerte musisch daran. Mit den jubelnden, hohen Blechbläsern wurde das Stück in vollendeter Form dargebracht. Mit dem Stück „Zwei Glückspilze“ von Benno Pezer bewiesen die Solisten Stefan Frick (Tenorhorn) und Mathias Degen (Bariton) ein gutes Zusammenspiel mit der Gesamtkapelle. Der große Applaus verlangte eine Zugabe von den beiden Solisten. Ein Medley aus lustigen Kinderfilmmelodien bildete mit „Songs for Children“ den Abschluss des Konzertabends. Das Publikum forderte mit lang anhaltendem Beifall Zugaben. Zuallerletzt erklang das bekannte Weihnachts-Potpourri „Stille Nacht heilige Nacht“, bei dem an die 200 Besucher mit einstimmten.