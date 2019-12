von Karl Mägerle

Das Jahreskonzert der Musikkapellen Rohrdorf und Menningen im Gemeindesaal von Menningen war eine musikalische Darstellung der beiden Dorfkapellen mit höchsten Ansprüchen an die Musiker. Das Publikum würdigte die Auftritte mit lang anhaltendem Beifall.

Mit „Open Air“, einer Rock-Ouvertüre, schufen die Musikanten aus Rohrdorf unter der Leitung von Marko Strauß zum Auftakt einen ersten klaren Akzent. Beim „Medley von Glenn Miller“ gab es einen hervorragenden Saxofon-Satz und eine gelungene solistische Einlage mit der Tuba von Robin Riester – insgesamt eine perfekte musikalische Leistung des gesamten Orchesters. Die 41 Musiker aus Rohrdorf zeigten ihr gutes Niveau und harmonisches Zusammenspiel auch bei „The Pink Panther“, einer bekannten Filmmelodie. Rudi Schafheutle führte die Besucher des Konzerts erklärend durchs Programm. Er kündigte das Fantasy-Musical „Beauty and the Biest“ mit den Worten an: „Lassen Sie sich verzaubern.“ Sehr temporeich und doch gefühlvoll wurden die bekannten Melodien gespielt. Gelungene solistische Einlagen trugen weiter zum Gelingen bei. Mit hochkarätiger Rock- und Popmusik bot die Musikkapelle Rohrdorf einen weiteren starken Auftritt. Fünf Hits aus den 80er Jahren spielte das Orchester in Höchstform, bevor sich die Kapelle mit zwei Zugaben unter viel Beifall von der Bühne verabschiedete.

Das Saxofon-Register der Musikkapelle Rohrdorf mit Markus Riester, Elke Bauer, Mathias Riester, Tanja Beck und Andreas Putzi. | Bild: Karl Mägerle

Mit dem Konzertmarsch „Imperium Romanum“ eröffnete die Musikkapelle Menningen den zweiten Teil des Gemeinschaftskonzerts. In diesem Teil erklärte Lena Irßlinger die Musikstücke sehr detailliert. „Gabriellas Song“ war eine musikalische Darstellung aus einer Pop-Ballade, die mit solistischen Einlagen und guter Harmonie sehr berührend die Lebensgeschichte einer schwedischen Dorfbewohnerin erzählt, was sehr hervorragend vom Orchester umgesetzt wurde. Die 38 Musikerinnen und Musiker gaben unter Dirigent Paul Gaiser mit „Selections from the Phantom oft he Opera“ ein Meisterwerk zum Besten. Das Drama des weltberühmten Musicals verlangte höchste Konzentration – ein musikalischer Höhepunkt. Mit „Moment for Morricone“ bewegten sich die Musiker beim Schwierigkeitsgrad in der Oberstufe. Ein Melodienreigen aus den 1960er Jahren schloss sich an. Bei „My Dream“ war das besondere Engagement von Hanna Irßlinger als Solistin an der Posaune gefordert. Die Aufgabe meisterte die junge Solistin bravourös im perfekten Zusammenspiel mit der Gesamtkapelle. Mit den klassischen Klängen von „Swinging Offenbach“ wurde der Schlusspunkt des Konzertabends gesetzt, dem stürmischer Beifall des Publikums und noch einige Zugaben der Musiker folgten.

Ein gegenseitiger Bilderaustausch und Dankesworte der beiden Vorsitzenden, Elke Bauer (Rohrdorf) und Tobias Schatz (Menningen), erinnerten schließlich an die mehr als zehnjährige Freundschaft der beiden Musikkapellen.