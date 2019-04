von Simone Weiss

Gutes Konzept – beste Wirkung! Das erhoffen sich die Organisatoren von den ersten "Meßkircher Streetfood-Abenden", die am Donnerstag, 2. Mai, starten. Ein gemütlicher Treff für Einheimische und Besucher soll hier entstehen, erklärt Tourismus-Chefin Kerstin Diehm im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Und nebenbei soll durch die Aktion eine weitere Belebung der Innenstadt erfolgen.

Mit Stimme und Gitarre: Tobias Conzelmann. | Bild: Photonic Blues Photograph

Essen, trinken, Musik hören, reden, Geselligkeit pflegen – das ist eine Formel, die gar nicht schiefgehen kann. "Streetfood", erklärt Kerstin Diehm, "ist ein schon länger wirkender Trend, der unvermindert erfolgreich anhält." Und diesen Effekt machen sich die Stadt Meßkirch, die Tourist-Information und eine professionelle Eventagentur zunutze, um ein zusätzliches Angebot auf die Beine zu stellen. Als eine Premiere werden am Donnerstag, 2. Mai, die "Meßkircher Streetfood-Abende" starten. Ab 18 Uhr werden Verpflegungsstände am Meßkircher Marktbrückle vor dem Rathaus aufgebaut, und ab 19 Uhr legt die Musik los. Auf einer kleinen Bühne, so Kerstin Diehm, werden verschiedene Musiker für Unterhaltung sorgen. Dabei wird auf einen vielseitigen Stilmix geachtet, der ein möglichst breites Publikum ansprechen soll: "Es ist eine Mischung aus Pop, Jazz und Blues", beschreibt Kerstin Diehm das musikalische Angebot der "Streetfood-Abende". Von Mai bis September möchten sie jeweils am ersten Donnerstag im Monat Besucher anlocken.

Zwei Mal in Meßkirch zu hören: Tommy Haug. | Bild: Johannes Feederle

Leerer Bauch feiert nicht gerne. Darum werden die Besucher der "Streetfood-Abende" kulinarisch verwöhnt. An fünf, sechs Ständen können sie sich während der Veranstaltung mit vielem eindecken, was dem Magen und dem Gaumen schmeichelt. "Von süßen Verführungen über deftige Burger, von saftigen Burritos bis hin zu exotischen Gerichten", so der Veranstaltungsflyer, reicht der kulinarische Streifzug. Geschmackvolle Angebote, die für jede Geschmacksnote der Besucher etwas bereit halten wollen.

Haben ihre Wurzeln in der Songwriter-Szene: Ohrange. | Bild: Felix & Felix Fotografie

Und für den guten Ton wird selbstverständlich ebenfalls gesorgt. Er kommt von verschiedenen Musikern, die ab 19 Uhr auf einer kleinen Bühne ihre Songs zu Gehör bringen. Kein riesiges Rockkonzert, wie Kerstin Diehm betont, sondern kleine akustische Appetithappen, die für einen weiteren Wohlfühlfaktor bei den "Streetfood-Abenden" sorgen werden und eine zusätzliche Würze zu den kulinarischen Angeboten darstellen. Einige der Künstler sind keine Meßkircher Newcomer. Der Veranstaltungsflyer berichtet, dass manche schon durch Veranstaltungen wie die "Meßkirch unplugged Musiknacht" bekannt sind.

Musik mit Kulinarischem – von diesem Konzept versprechen sich die Veranstalter viel. Einheimische und natürlich auch Besucher, so erklärt Kerstin Diehm, sollen durch das Angebot im Veranstaltungskanon auch abends in die Innenstadt gelockt werden und so für Belebung sorgen. Vielleicht, so die Touristik-Chefin, verbinden die Besucher ihren Abstecher zu den "Streetfood-Abenden" ja mit einem Bummel durch die Meßkircher Geschäfte, denn somit würde auch der Handel von dem Veranstaltungsformat profitieren. Kerstin Diehm jedenfalls hofft, dass ein gemütlicher Treffpunkt, ein Feierabend-Angebot, eine Art Open-air-Zusammenkunft mit Musik entsteht. Bei guter Resonanz, so erläutert sie, könne die Veranstaltungsreihe wiederholt werden und 2020 eine Neuauflage erfahren. Doch ein gutes Konzept sollte beste Wirkung erzielen – das hoffen zumindest die Veranstalter.

