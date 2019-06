Meßkirch vor 41 Minuten

Monatlicher Streetfood-Abend mit Musik am Marktbrückle kommt bei den Besuchern an

Ein großes Angebot kleiner Speisen und Musik aus der Region: Das Konzept der Streetfood-Abende in Meßkirch am Marktbrückle kommt an. Jeden ersten Donnerstag in Monat soll die Aktion die Innenstadt beleben, wie es Tourismus-Chefin Kerstin Diehm geplant hatte. Beim zweiten Abend trat Tobias Conzelmann aus Meßstetten auf. Am 4. Juli ist Tommy Haug aus Pfullendorf zu hören.